Sicurezza nei luoghi di lavoro: le risorse delle sanzioni siano reindirizzate alle attività di prevenzione

La conferenza d’informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio provinciale di ieri ha fornito molti spunti di riflessione. (qui articolo)

A dirlo è stato Alessandro Pedrotti Presidente dell’Albo tecnici della Prevenzione della Provincia Autonoma di Trento

Durante la conferenza Manuela Faggioni (CGIL) e Andrea Merler (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari nella foto) hanno richiamato l’opportunità di utilizzare le risorse derivanti dall’applicazione delle sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza per finalità di prevenzione.

Una possibilità che è espressamente prevista tra l’altro dall’art. 13, sesto comma del D.Lgs. 81/08 meglio noto come testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.

In altre Regioni e la vicina Provincia Autonoma di Bolzano con una deliberazione di fine 2019 hanno provveduto a integrare appositi capitoli di bilancio per monitorare costantemente le risorse in entrata e a reinvestirle nel sistema per creare maggiore cultura della sicurezza.

«Come Ordine dei tecnici della prevenzione e nei luoghi di lavoro crediamo che questa sia la strada giusta da percorrere e invitiamo la Giunta provinciale di Trento a verificare le risorse variabili anno per anno e a reindirizzarle per le attività di prevenzione sul territorio a favore delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori e per migliorare ulteriormente le azioni pubbliche». – sottolinea Pedrotti.

Interessanti anche i dati presentati nella conferenza dalla direttrice provinciale dell’Inail Giovanna Pignataro: rispetto al 2019 lo scorso anno gli infortuni sul lavoro sono cresciuti del 3,76% (sono stati 7.363 nel 2019, nel 2020, 7640), mentre sono drasticamente scesi del 22,75%, quelli in itinere passati da 892 a 689.

In totale, tra quelli in ambiente di lavoro e in itinere, gli incidenti sono stati lo scorso anno 8.329 contro gli 8.255 del 2019, percentualmente una variazione dello 0.89%. Un dato distante però da quello della media nazionale che ha visto un calo del l’8,9% degli incidenti sul lavoro, del 38,34 di quelli in itinere e del 13,60% degli infortuni complessivi.

La classe d’età più colpita è quella che va dai 50 ai 54 anni (1.016 incidenti nel 2019, 1219 lo scorso anno). I morti nel 2020 sono stati in Trentino 9, contro i 10 dell’anno precedente, ai quali vanno sommati quelli in itinere saliti dall’uno del 2019 ai quattro.

Tra gli infortuni mortali del 2020, l’Inail ha inserito due persone decedute a causa del Covid: un socio di una ditta di noleggio auto e un cameriere. Le denunce di infortunio Covid sono state 2.452, in grande maggioranza donne, 1889 (il 77%) contro il 23% degli uomini.

Anche in questo caso i lavoratori più colpiti sono stati quelli della fascia d’età più anziana, cioè dai 50 ai 64 anni (il 41,2%). La preponderanza delle donne, ha spiegato la dottoressa Pignataro, è dovuta al fatto che lavorano nei settori più esposti all’infezione, come la sanità e l’assistenza (il 59% delle denunce Covid), seguita dai servizi negli alloggi e nella ristorazione (28,9%).