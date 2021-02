In arrivo un disegno di legge urgente per avviare i cantieri per il superbonus 110%

Il Consiglio provinciale torna a riunirsi (in presenza) martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio prossimi. Stamane la Conferenza dei capigruppo, riunita dal presidente Walter Kaswalder, ha concordato i seguenti temi all’ordine del giorno.

L’assessore Mario Tonina s’è impegnato a far sì che la Giunta risponda per iscritto alle 5 interrogazioni consiliari rimaste inevase dalla scorsa tornata di lavori, così da evitarne la discussione in aula.

Dopo il tradizionale question time il consiglio provinciale tenterà nuovamente di eleggere il vicepresidente del Consiglio provinciale e nominare i 3 membri dell’Autorità per le minoranze linguistiche (servono 24 voti, Kaswalder ha sentito i sindaci dei territori mocheno e cimbro per ricevere nominativi utili e idonei).

Poi via alla designazione di due consiglieri provinciali per la Conferenza dei consultori degli emigrati trentini (gli uscenti sono Claudio Civettini e Lucia Maestri) e l’accettazione delle dimissioni di Adele Gerardi dal Corecom con la susseguente nomina di un nuovo componente del Comitato per le comunicazioni.

All’ordine del giorno anche il Ddl 82/XVI di Giunta per l’internalizzazione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti pubblici e la risposta ad alcune mozioni e interrogazioni rimaste per ora inevase.

Infine le Comunicazioni della Giunta chieste da Alex Marini e i colleghi di minoranza sullo stato dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile in Trentino e sull’epidemia sanitaria in corso chieste da Paolo Zanella.

Programmazione dei lavori consiliari per la tornata del 23, 24 e 25 marzo: l’assessore Mario Tonina ha chiesto di calendarizzare un disegno di legge urgente che la Giunta adotterà venerdì prossimo per rispondere a una pressante richiesta venuta dagli Ordini professionali: si tratta della sanatoria per le minime difformità urbanistiche, passaggio necessario per rendere davvero operative le ristrutturazioni edilizie coperte dallo sgravio fiscale statale al 110%.

Tonina ha spiegato che occorre fare in modo che con l’arrivo della primavera possano iniziare i lavori, onde non perdere un’opportunità irripetibile per il settore edilizio. Nella tornata di marzo sono “in scaletta” numerosi altri ddl d’iniziativa consiliare: sull’Opera universitaria, sulla ludopatia, sulle sponsorizzazioni sportive, e sull’ingresso nel Cal del Comun de Fascia.