Gardolo: al via il primo percorso Piedibus

Col 22 febbraio sarà possibile attivare il primo percorso Piedibus di Gardolo che partirà dalla sede della Circoscrizione per raggiungere la scuola primaria Sant’Anna, mentre servirebbe ancora qualche volontario per completare la copertura del secondo percorso il cui tracciato è ancora da definire, ma che comunque avrebbe come punto d’arrivo le scuole Pigarelli.

Se un mese fa l’appello era stato per la ricerca dei volontari, oggi quello lanciato dalla Circoscrizione è rivolto agli utenti cioè ai genitori perché usufruiscano di questo servizio.

In occasione dell’ultimo consiglio di circoscrizione nella speranza che presto si possa tornare alla normalità, sono stati approvati anche gli allacciamenti per i bagni Toi Toi in vista della programmata sagra “Tut Gardolo in festa” che saranno posizionati in corrispondenza dell’ex negozio Gasperini, del parcheggio di Via Aeroporto ed in piazzale Grof.

Discussione aperta sul nome del parco di Roncafort per il quale la comunità si sarebbe espressa per Adriano Rizzoli defunto 4 anni fa; troppo pochi per il regolamento comunale che ne accerta l’idoneità solo trascorso un decennio dalla scomparsa.

Da una parte l’associazione proponente “Il Gruppo Roncafort” sarebbe disponibile ad aspettare anche sei anni; dall’altra il consigliere della Lega Rodler ha contestato la rappresentatività dell’associazione in rapporto al numero complessivo dei residenti, proponendo ulteriori accertamenti: “Sarebbe opportuno anticipare i tempi di verifica dell’idoneità di Adriano Rizzoli ( esponente dell’ambientalismo trentino ndr) all’intitolazione del parco per non ritrovarsi fra sei anni a ricominciare daccapo. Mi chiedo anche se l’indicazione sia realmente condivisa da tutti i residenti o sia solo l’espressione de “Il Gruppo di Roncafort”.

Da una verifica fatta dalla presidente Gianna Frizzera (foto) i parcheggi a disposizione del parco sono sempre occupati anche in assenza di persone al suo interno. Per evitare che possano diventare una zona franca a danno di chi vorrebbe frequentare il parco, dalla prossima primavera saranno a disco orario con una sosta massima consentita di due ore.

