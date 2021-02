Emergenza economica e scolastica: Maurizio Fugatti e Mirko Bisesti incontrano i ministri Garavaglia e Bianchi

Un confronto faccia a faccia, dopo gli appelli lanciati in questi giorni per far sentire forte a Roma, come a Bruxelles, il grido di allarme dei territori di montagna.

È questo in sintesi il senso dell’incontro avvenuto a Roma fra il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ed il neo ministro al turismo, Massimo Garavaglia.

“Abbiamo rappresentato al ministro – ha commentato Fugatti al termine del colloquio – la drammatica situazione di un settore, quello dello sci, che sta vedendo crollare gli ultimi bastioni di una difesa strenua, durante la quale, accanto ad una dignitosa pazienza, si sono messe in campo idee, iniziative, persino investimenti per garantire almeno una simbolica partenza di una stagione di fatto rimasta al palo. E non si tratta solo di sci – ha spiegato il presidente trentino – perché sono tante e capillari le attività come la ristorazione, il ricettivo, le aziende di noleggio, gli istruttori e via dicendo, che rappresentano un mondo su cui la montagna ha costruito le basi per la sua sopravvivenza e per il suo sviluppo”. “Questo mondo non può sparire, come se fosse travolto da una valanga – ha concluso Fugatti – e va soccorso: con indennizzi reali e tempestivi”

Il governatore del Trentino prima dell’incontro con il ministro ha incontrato Matteo Salvini. Al centro del colloquio: ristori con particolare attenzione alle attività di montagna, al turismo e al settore alberghiero. La chiusura degli impianti da sci pesa fortemente sull’economia trentina e quindi la Lega è determinata a sollevare con forza – in seno al governo – la questione dei risarcimenti.

È stato affrontato anche il problema del Brennero, con code e disagi per i camionisti italiani diretti verso Nord. Secondo Salvini e Fugatti è incomprensibile che Germania e Austria pretendano i tamponi per consentire l’accesso nel proprio Paese agli autotrasportatori, ma la stessa regola non valga al contrario.

L’assessore all’istruzione Mirko Bisesti ha invece incontrato – ma però in video conferenza – il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi.

Pieno ritorno in aula dei giovani italiani, per riprendere con la scuola in presenza al 100%, e formazione professionale come strumento fondamentale per affrontare la crisi occupazionale: questi due dei temi principali toccati dal nuovo ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi nel corso del suo primo incontro – come detto in modalità di videoconferenza – con gli assessori alla scuola delle Regioni e Provincie autonome italiane.

“Un incontro svoltosi in un clima molto positivo. – ha commentato Bisesti – Dopo l’assenza di confronto che aveva caratterizzato il Conte-bis, questa volta siamo entrati subito nei temi ‘caldi’: trasporti, percorsi quadriennali, attenzione alle scuole professionali ed ETS, ruolo dei territori e dei governi locali. Mi sembra che siamo partiti con il piede giusto”.

“Quando chiude una scuola in un paese di montagna, muore il paese“, ha detto fra l’altro il ministro, nel corso dei colloqui. Una frase che l’assessore Bisesti ha apprezzato e ripreso, ricordando la specificità del Trentino ma anche la sua volontà di far fronte comune con il Governo e gli altri territori su un tema così vitale quale è quello della scuola, in particolare in un momento tanto difficile.

Il ministro Bianchi ha confermato agli assessori regionali e provinciali la sua volontà di tornare alla scuola in presenza in maniera “piena”. Sulle tempistiche, però, al momento risulta difficile fare delle previsioni. E’ necessario continuare a monitorare l’evolversi della situazione, e fare tutto quanto è possibile per favorire il ritorno alla normalità in condizioni di sicurezza.

Sul tema della formazione professionale, il ministro ha riconosciuto da un lato il grave impatto anche occupazionale della pandemia, ricordando però che al tempo stesso vi sono molte aziende che faticano a trovare la manodopera di cui abbisognano, in particolare manodopera specializzata.

E’, questa, una contraddizione solo apparente. E lo strumento per affrontarla si chiama formazione professionalizzante. In Trentino questa è una competenza primaria della Provincia; nondimeno, una maggiore presenza del Governo in questo ambito, come prospettata dal ministro, non può che essere accolta positivamente.

Attenzione è stata chiesta infine al ministro sul tema dei fondi nazionali, dopo l’investimento fatto dalla Giunta provinciale per l’anno scolastico in corso, nell’ottica della ripresa da settembre. I temi verranno ripresi e sviluppati nel corso delle prossime riunioni con il Ministero.