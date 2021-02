Dro: dal primo di marzo al via le nuove modalità di raccolta dei rifiuti

Partirà’ lunedì primo Marzo 2021 il nuovo sistema di raccolta differenziata nel comune di Dro basato principalmente sul sistema “porta a porta” con l’esclusione di alcune zone specifiche in cui i residenti avranno una tessera con codice identificativo che conferiranno nelle apposite campane seminterrate.

Dalla giornata di ieri 15 Febbraio fino a fine mese si potrà’ ritirare il materiale necessario al conferimento (vari mastellini , bidoncini, con gli appositi sacchetti e le tessere) secondo alcune modalità specifiche.

Per gli abitanti di Dro e Ceniga il ritiro si potrà effettuare al magazzino comunale di via Fermi a partire da ieri e fino a domenica 21 Febbraio con i seguenti orari dalle ore 9. alle 14. e dalle 16. alle 18. per i giorni 15 16 17 18 e 19, invece per i giorni 20 e 21 l’ orario e dalle 10 alle 17 in modo continuato.

Per i residenti della frazione di Pietramurata il ritiro dei kit avverrà’ in piazza Mercato nelle giornate di Venerdì 19 Sabato 20 e Domenica 21 Febbraio con i seguenti orari Venerdì 19 dalle 9. alle 14 . e dalle 16. alle 18.

Invece Sabato 20 e Domenica 21 con gli orari 10 17 in questo caso con orario continuato. Chi non potrà ritirare il proprio kit potrà delegare una persona attraverso un apposito modulo.

Con il medesimo modulo da far pervenire in comune e solo per le persone che non hanno soluzioni per il ritiro è possibile richiedere la consegna a domicilio grazie al supporto di alcuni volontari provenienti dal associazionismo locale. In tal caso le consegne a domicilio avverranno nel fine settimana.

Per tutti e necessario esibire o allegare la delega la lettera con il codice identificativo che il comune nei giorni scorsi ha distribuito alle famiglie residenti. La medesima lettera sarà’ necessaria per il ritiro nei giorni, negli orari, e nei luoghi indicati della tessera necessaria a coloro che conferiranno nelle campane seminterrate.

Dopo il primo di marzo si avvierà transitoriamente per circa 15 giorni il servizio dando ugualmente la possibilità del doppio sistema di conferimento. Dopo questo periodo di “assestamento” si procederà’ tassativamente con le modalità sopra indicate il “porta a porta” o se abilitati con il conferimento nelle campane seminterrate.

Le campane seminterrate saranno posizionate nei seguenti punti: A Dro (in via Capitelli e via Sebastiani) potranno conferirvi in una logica di “vicinato” i residenti delle vie Roma e laterali , via Cesare Battisti. A Ceniga in via Arco potranno conferirvi i residenti circostanti esclusi quella nuova zona a “est “ del abitato servita dal porta a porta.

A Pietramurata il “porta a porta” sarà’ integrato con un Centro di Raccolta Materiali (Crm) mobile installato nella parte nord del abitato in località Ponte Gobbo. Per il conferimento di materiali e ramaglie consultare la Comunità di valle del Alto Garda e Ledro che ha in capo il servizio.

Invece per le seconde case a uso turistico dovranno ritirare nei punti informativi e di ritiro del materiale sopra indicati, la relativa tessera associata al numero identificativo mediante la quale avranno accesso alle campane seminterrate di riferimento per il conferimento dei propri rifiuti.