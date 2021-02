Confermata la condanna di Oliviero Toscani che aveva definito Salvini:”maialino cicciottello, fa i p… ai cretini”

E’ dunque giunta ad un epilogo la disputa durata sette anni fra Oliviero Toscani e Matteo Salvini. Ancora nel lontano 2014 il noto fotografo era stato accusato di aver diffamato il leader della Lega. A luglio 2017 Oliviero era stato condannato in primo grado a risarcire l offeso con 8.000 euro dalla Corte di Appello di Milano.

Nel 2019 il fotografo aveva cercato di impugnare la condanna. La Cassazione però, in questi giorni, nel 2021, ovvero esattamente sette anni dopo il fatto accaduto, ha confermato la sentenza.

Il movente di Matteo Salvini era stato la diffamazione. Toscani avrebbe cercato di infangare la reputazione del leader del Carroccio parlando nella nota trasmissione satirica La Zanzara :”Poverino, mi fa un po’ pena… Sembra un maialino sotto il piumino. Maialino cicciottello.-l accusato aveva anche dubitato della coerenza di Salvini e aveva fatto notare la sua attitudine a cambiare idea in base all’opinione di massa in maniera volgare- Salvini fa i p… ai cretini e va benissimo per quello. Fa anche rima.”

Secondo il ricorso respinto, queste parole non sarebbero offensive per la reputazione per “il contesto in cui le espressioni erano state pronunciate e per la connotazione dello stesso personaggio preso di mira, aduso alla provocazione e agli eccessi verbali.”

In ogni caso, ai giudici, la rima di Oliviero Toscani non è piaciuta; hanno ritenuto che potesse essere lesiva per l’immagine pubblica di Salvini. Per questo dunque la sentenza è stata confermata: Toscani sarà costretto a pagare.

