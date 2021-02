Ciclopedonale Gocciadoro: l’esposto del professor emerito Franco Pedrotti al sindaco

Franco Pedrotti, professore emerito dell’Università di Camerino, ha inviato un esposto urgente al sindaco di Trento perché intervenga personalmente a fermare quello che da più parti è giudicato come uno scempio del Parco di Gocciadoro: una ciclopedonale larga due metri e mezzo.

L’atto formale di Pedrotti arriva dopo le proteste dei cittadini e l’intervento di Ottone Taddei, il primo a sollevare dubbi sulla costruzione della ciclopedonale che dovrebbe realizzarsi attraverso il Parco di Gocciadoro per collegare Via Montello con Mesiano.

A stupire prima ancora del progetto, è che l’amministrazione comunale tramite i funzionari degli uffici competenti metta i residenti, ma in questo caso tutta la città, di fronte al fatto compiuto come lo è un progetto esecutivo

Pubblicità Pubblicità

A denunciare quanto sta accadendo ed a chiamare alla mobilitazione sia i residenti che i trentini in generale una settimana fa era stato Ottone Taddei esperto arboricoltore trentino, noto per molti altri interventi a difesa del verde cittadino. Giovedì mattina c’era stato anche un incontro tra una rappresentanza del comitato di cittadini che si sta costituendo in queste ore e alcuni funzionari dell’Ufficio Tecnico del comune il cui esito non ha però soddisfatto Ottone Taddei: “A questo punto la ciclo pedonale può essere fermata solo dalla politica perché il progetto è diventato esecutivo senza che nessuno approfondisse il contesto. Per realizzare una ciclabile larga 2 metri e mezzo si andrebbe a distruggere una comunità vegetale unica nel suo genere. Un altro non senso è il fatto che verrebbe interessata la parte più impervia di tutto il parco costringendo alla costruzione di muri di sostegno e alla messa in opera di reti di contenimento che stravolgerebbero del tutto l’ambiente”.

L’ESPOSTO DI FRANCO PEDROTTI AL SINDACO –“ Le colline di Gocciadoro costituiscono un’isola ambientale unica in tutta la Valle dell’Adige, da Bolzano fino a Verona. Questa loro peculiarità deriva dal fatto che sono formate di filladi quarzifere e di ignimbriti, che in tutta la Valle dell’Adige affiorano soltanto a Gocciadoro. La vegetazione di queste colline è data da boschi di caducifoglie mesofile, tra cui il carpino bianco e la farnia, di cui a Gocciadoro sono presenti alcuni alberi secolari di grandi dimensioni. É questo l’unico bosco di carpino e di farnia di tutta la Val d’Adige, per cui Gocciadoro costituisce un’isola ecologica a sé stante, unica, in quanto gli altri boschi presenti sui versanti di tutta la vallata sono boschi cedui di orniello e carpino nero, molto comuni in tutto il Trentino.

Nel 1968 ho eseguito un rilevamento dei boschi di Gocciadoro, che risultavano ancora in buon stato di conservazione. Qualche anno dopo, su richiesta del Comune di Trento, ho partecipato alla realizzazione del Piano di gestione di Gocciadoro nel quale venivano fornite le proposte utili alla conservazione del bosco e di tutta l’area. Negli anni successivi, sono stati eseguiti nei boschi di Gocciadoro diversi interventi e precisamente: apertura di strade e sentieri e costruzione di aree da pic-nic.

Pubblicità Pubblicità



Questi lavori hanno provocato danni molto gravi e grandemente dannosi per i boschi: a) l’apertura delle strade e dei sentieri e la costruzione delle aree da pic-nic ha provocato in loco la totale distruzione della vegetazione del sottobosco. b) contemporaneamente, è avvenuta la degradazione del sottobosco circostante, con scomparsa quasi completa delle specie nemorali e introduzione nel sottobosco di specie ruderali e nitrofile, comuni ovunque Le aree da pic-nic non avrebbero dovuto in nessun modo essere inserite nel bosco, ma costruite nelle radure prative della parta alta di Gocciadoro.

Nel 2015 ho rifatto un nuovo rilevamento dei boschi, a scopo scientifico; i risultati di questa ricerca sono stati stampati sulla rivista Geobotany Studies, ‘Editore Springer (Heidelberg). La situazione attuale è di grave degradazione dei boschi di Gocciadoro, con scomparsa quasi totale delle specie del sottobosco, sostituite da specie banali, nitrofile e ruderali; ciò è scientificamente dimostrato dalla ricerca prima citata. Il Comune di Trento ha ora approvato un progetto di costruzione di una strada ciclopedonabile a Gocciadoro.

La realizzazione di tale progetto costituirebbe la condanna definitiva per i boschi di Gocciadoro, perché produrrebbe ulteriore antropizzazione e degrado. Le autorità preposte a Gocciadoro (cioè il Comune di Trento) dovrebbero pensare al restauro ambientale dei boschi, al loro miglioramento e al loro potenziamento. D’altra parte, nelle aree degli ex-coltivi di Gocciadoro, nella parte più alta delle colline di Gocciadoro, quindi fuori dai boschi, sono state ricavate alcune aree verdi molto belle, a disposizione di coloro che vogliono godersi i paesaggi delle colline di Gocciadoro e i panorami che vi si possono ammirare, e compiervi delle comode passeggiate.

L’ambiente naturale di Gocciadoro è molto delicato, la vegetazione forestale è in grave crisi, ma in parte è recuperabile, anche se il recupero dello strato erbaceo è molto difficile, anche perché molte specie sono ormai scomparse: nel corso degli anni si potrebbe sicuramente migliorare l’attuale situazione di grave degradazione. La realizzazione della nuova strada indurrebbe una grave e ulteriore degradazione del bosco e dell’ambiente di Gocciadoro. Con la presente si chiede al Sindaco della città di Trento di volere sospendere definitivamente la costruzione della nuova strada e di destinare gli eventuali fondi a disposizione al restauro ambientale di tutte le colline di Gocciadoro”.