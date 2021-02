Ancora degrado e spaccio in piazza santa Maria Maggiore – IL VIDEO

A denunciare il degrado e la criminalità che opera alla luce del sole in piazza santa Maria Maggiore sono alcuni residenti che ormai da anni sono costretti a subire una situazione indegna per un centro storico come quello di Trento.

Nel filmato (girato ieri 15 febbraio alle 17.45) si vedono chiaramente due spacciatori che si scambiano e contano le dosi di stupefacente sotto gli occhi di tutti ed in modo del tutto tranquillo come se la cosa fosse del tutto naturale.

Da parte dei due pusher non c’è nemmeno la ricerca di un luogo appartato senza nessuno in giro a dimostrazione che scambiarsi cocaina o eroina non è un’eccezione ma la tragica regola che quasi sempre lascia impuniti.

Ma lo spaccio di droga in piazza santa Maria Maggiore, una delle piazze simbolo di Trento, non è la sola cosa a creare disagi e malesseri nei residenti.

Purtroppo le scritte sui muri continuano ad essere protagoniste lungo i muri della piazza. Da Andreatta a Ianeselli in tal senso esiste una certa continuità nella tanto sbandierata”discontinuità”.

Infatti, sui muri della Città, in questo caso Via San Giovanni e P.tta 2 Settembre 1943, continua l’attività di imbrattare i muri con scritte, anche offensive e minacciose verso gli Organi di Polizia.

I soliti noti negli ultimi giorni a quelle esistenti hanno aggiunto in rosso altre scritte sempre dello stesso tenore. «È possibile che le scritte non vengano cancellate, specie quando fatte su immobili pubblici come la Fondazione De Marchi?» – Si chiede un residente.

Lungo i muri al mattino si trovano bottiglie e sporcizia abbandonata la notte, dove nella zona continua il consumo di alcolici e il mancato rispetto delle regole anti pandemia. Nell’ultimo periodo sono state reinstallate anche le mitiche panchine, tanto utili (solo) per alleviare il lavoro di spacciatori, fancazzisti e criminali vari.

I residenti rendono noto che i proprietari privati hanno sollecitamente cancellato le scritte in P.zza S.ta Maria Maggiore in attesa che le istituzioni pubbliche facciano altrettanto.