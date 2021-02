Ville d’Anaunia è sempre più un Comune attento alle famiglie e alle persone fragili

Ville d’Anaunia ha un occhio di riguardo per le famiglie e le persone fragili.

La nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Samuel Valentini (foto), ha aumentato le agevolazioni in tema rifiuti a favore dei nuclei familiari e di chi vive delle difficoltà.

Per prima cosa, il contributo per i nuovi nati è stato portato a 110 euro: quasi il doppio rispetto a quanto previsto fino ad ora. «Come amministrazione vogliamo mantenere forte l’attenzione alle esigenze delle famiglie, nelle grandi cose come nelle piccole – spiega Valentini –. Per questo motivo abbiamo portato da 60 a 110 euro a famiglia l’incentivo per ogni nuovo nato, che era stato istituito nel Consiglio in cui, da consigliere di minoranza e insieme al mio gruppo, avevo presentato 1.300 emendamenti».

Questo incentivo finanziario è rivolto ai nuclei familiari residenti con bambini di età inferiore ai 18 mesi e corrisponde a 110 euro rapportati al periodo di effettiva attivazione dell’utenza Tia.

È stata inoltre confermata, in alternativa, la possibilità di un’agevolazione per l’acquisto di pannolini lavabili pari al 70% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 150 euro per bambino.

Ma non è finita qui. «In un’ottica di vicinanza alle persone fragili – prosegue il primo cittadino – abbiamo portato dal 50 al 60%, semplificando al contempo le procedure, il contributo sui rifiuti dei soggetti che, a causa di malattie o altre problematiche, producono molto secco indifferenziato».

Ville d’Anaunia, dunque, vuole essere un Comune attento alle famiglie e alle persone fragili anche nei piccoli aspetti quotidiani. «Durante l’anno presenteremo molte altre iniziative, intanto questo vuole essere un piccolo segno concreto per i nati nel 2021 e per coloro che hanno bisogno di una mano – conclude Valentini –. Chiunque deve poter venire a vivere qui sapendo che troverà un contesto attento alla persona umana. A Ville d’Anaunia le famiglie sono e saranno sempre ben volute».