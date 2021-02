Test covid per i camionisti al Brennero: caos, tensioni e 40 km di code. “Situazione paradossale”

Situazione decisamente pesante per i camionisti che entrano in Austria dal Brennero a causa delle nuove normative di prevenzione anti Covid del Tirolo che impongono il tampone per l’ingresso nel Paese. Per questo motivo sono stati istituite delle postazioni per effettuare i test, ma le tensioni non si sono fatte attendere.

Sull’A22 in direzione nord le code dei mezzi pesanti fra Bressanone ed il Brennero hanno raggiuto i 40 chilometri. I camionisti sono assiepati ai posti di blocco in attesa del proprio turno. Nel frattempo, per evitare eccessive congestioni al traffico vengono effettuati dei controlli lungo l’A22 già a Verona ed Affi.

E’ l’ingresso in Tirolo si fa problematico soprattutto per i viaggi la cui destinazione si trova in Germania oppure deve essere raggiunta attraverso la Germania.

Limiti imposti anche per chi transita da passo Resia e al valico di San Candido-Prato alla Drava: anche in questo caso serve un tampone negativo Pcr o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.

Secondo quanto comunicato dalla Centrale di viabilità della Provincia di Bolzano “in assenza di un certificato, i veicoli vengono deviati verso l’A4, l’A23 per entrare in Austria attraverso il valico di Tarvisio. Sotto il servizio completo con le immagini su Voce24news