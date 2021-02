Slitta al 5 marzo la riapertura delle piste da sci: sconcerto e stupore per i governatori del nord

Non riapriranno neanche oggi 15 febbraio, data prefissata, le. Ieri sera infatti il ministro Roberto Speranza ha firmato un provvedimento per far slittare il giorno tanto aspettato dagli sciatori. Arrivati dunque i primi provvedimenti del governo Draghi.

Secondo il riconfermato ministro della Salute Speranza, i dati dell’epidemia sarebbero ancora troppo preoccupanti e le precauzioni sugli impianti di salita non sarebbero adatte.

Si dovranno rassegnare tutti i lavoratori invernali sulle piste, la maggior parte delle quali probabilmente non riapriranno. Il Governo avrebbe fatto slittare la data al 5 di marzo.

Pubblicità Pubblicità

Nel comunicato vi è però l’impegno a rilasciare presto gli adeguati ristori a tutti i facenti parte del settore. Da parte dei ministri al governo della Lega c è subito stato un appello ad aumentare i fondi per i ristori; secondo loro 4,5 miliardi non sarebbero abbastanza. Ci si aspetta dunque che ora i ministri leghisti si impegneranno a trovare tutti i fondi necessari.

In risposta a questo provvedimento ci sono state le condanne da parte dei governatori del nord: i governatori della Lombardia (Fontana), dell’Emilia Romagna (Bonaccini), del Piemonte (Cirio),della Liguria(Toti) e del Friuli (Fedriga) si sono dichiarati sconcertati, stupiti e allibiti.

Anche Confturismo non si è dimostrata concorde con il provvedimento fatto; il Presidente ha infatti dichiarato :”Bloccare l’apertura degli impianti sciistici la sera prima dell’annunciata apertura è un messaggio negativo per il Paese”.

Pubblicità Pubblicità



“A 24 ore dalla ripartenza, lo stesso cts diche che non ci sono più le condizioni e il governo Draghi-Speranza decide un altro rinvio– si esprime in merito alla questione Giorgia Meloni– E’ la mazzata finale per tantissimi operatori, che non hanno lavorato per mesi subendo perdite enormi e che per organizzare la riapertura hanno sostenuto spese, assunto personale, venduto skipass, accettato prenotazioni alberghiere.– conclude infine il Presidente di Fratelli d’Italia- Quando verranno ristorate queste imprese? Quanti soldi verranno stanziati per pagare i danni di questa scelta? Chi dirà ai lavoratori appena asssunti che da domani dovranno rimanere a casa?”