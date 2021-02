Si chiude l’era Verones: ora un concorso pubblico per dirigere l’APT

A distanza di quasi due anni l’auspicio del consigliere Dario Maestranzi (ex Patt) che sedeva nel consiglio di amministrazione dell’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, di avere come direttore una persona laureata e scelta tramite bando, ora è quasi realtà.

Maestranzi richiedeva anche maggiore trasparenza nei bilanci e nelle spese della ex direttrice.

Elda Verones, incaricata (senza concorso pubblico) da oltre un decennio di dirigere l’APT del capoluogo dovrà fare delle scelte, vista la “riforma del turismo trentino” n.8 del 12/08/2020 detta anche “Legge Failoni”, divenuta efficace dal 1^ gennaio 2021.

Infatti l’art. 12 della legge prevede per l’APT “una struttura organizzativa che garantisca l’esecuzione delle decisioni dell’organo amministrativo e l’individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura selettiva”.

Pubblicità Pubblicità

Inoltre l’art.14 ribadisce l’esigenza di una struttura organizzativa che distingua funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, individuando un dirigente di comprovata esperienza. L’Azienda per il Turismo dovrà presto indire un concorso pubblico specificando tutti i requisiti necessari per la posizione direttiva; in questi tempi difficili di pandemia soprattutto nell’ambito del turismo, oltre ad esperienza e laurea servono ulteriori competenze per programmare le attività di promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino.

Dal 1^ gennaio 2021 anche il personale attualmente distaccato dalla Provincia (come la stessa Elda Verones), cessa di essere a disposizione dell’APT, è stata però concessa una proroga fino al 31 maggio per motivi organizzativi.

D’altronde è venuto meno il requisito di legittimità del distacco, che per definizione deve soddisfare particolari esigenze dell’ente distaccante (Provincia) e per natura è temporaneo. Elda Verones potrà comunque partecipare alla procedura di selezione, rientrare in servizio presso la Provincia o accettare altri incarichi.

Pubblicità Pubblicità