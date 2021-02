Panificatori, Emanuele Bonafini confermato presidente

I soci dell’Associazione Panificatori della provincia di Trento, riuniti in Assemblea questa mattina, hanno eletto il nuovo consiglio direttivo per il prossimo mandato di rappresentanza, confermando la fiducia al presidente Emanuele Bonafini, eletto alla carica di presidente, affiancato dai due vice presidenti Sergio Tecchiolli e Francesco Vivori.

“La tradizione innovativa: l’arte della panificazione in Trentino tra passato, presente e futuro” è questo il titolo della relazione che il presidente dell’Associazione Panificatori del Trentino Emanuele Bonafini ha tenuto all’assemblea degli associati.

«La sfida più importante da affrontare – ha detto Bonafini – sarà quella di guidare le imprese della nostra categoria verso nuove condizioni di ripresa, di sviluppo, di digitalizzazione, promuovendo servizi innovativi e fornendo nuove competenze professionali per riqualificare il settore».

All’assemblea hanno partecipato il presidente di Confcommercio Trentino e della Camera di Commercio di Trento Giovanni Bort, l’Assessore all’Artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni, la dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Cristina Ioriatti.

Con l’elezione dell’Ufficio di Presidenza e la ratifica dei consiglieri, eletti nelle Assemblea territoriali d’Ambito, si è completato il Consiglio Direttivo.

Per l’Ambito Fiemme e Fassa – Maurizio Bonninsegna. Per l’Ambito Valle del Primiero – Francesco Zanetel. Per l’Ambito Alta, Bassa Valsugana e Tesino – Emiliano Grisenti. Per l’Ambito Valli di Non e Sole – Tiziano Gentilini. Per l’Ambito Valli dell’Adige, dei Laghi, Cembra, Rotaliana e Paganella – Stefano Sosi. Per l’Ambito Alto Garda e Ledro – Maurizio Benini. Per l’Ambito Vallagarina e Altopiano di Folgaria – Mauro Canalia. Per l’Ambito Valli Giudicarie e Rendena – Daniel Zanoni. Oltre alle cariche dirigenziali sono stati eletti anche i componenti dei Collegi: Revisori dei conti: Barbetti Simone, di Folgaria, Adriano Ramponi, di Coredo e Clara Tomasi, di Giovo. Collegio dei probiviri: Profumo Giovanni Direttore Confcommercio, Bertoldi Mila Funzionario Confcommercio e Fedrizzi Luca Funzionario Confcommercio

