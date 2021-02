La chiesetta di San Leonardo di Noblac a Lisignago e “Il santo con le catene”

E ancora ci ritroviamo con il fiato corto. E ancora una volta a scoprire l’arte racchiusa in un luogo di culto.

Speriamo vivamente che i lettori non si annoino se fino ad ora abbiamo presentato della Val di Cembra affreschi del suo paesaggio naturale e delle chiesette secolari impregnate di storia … certo, c’è molto altro da valorizzare, ma in questo momento di sgomento generale per questa epidemia, riscoprire il proprio essere passeggiando nella natura può dare uno svago gioioso e rilassante a questa cupezza e solitudine diffuse.

Ed è proprio negli erti declivi ombreggiati da alberi imponenti o abbracciati da vigneti scoscesi che le chiese di campagna troneggiano, a duratura memoria di secoli ormai passati, ma che ancora stupiscono.

Ed ecco che allora penso ci perdonerete se ancora una volta vi facciamo cavalcare al galoppo nell’epoca più famosa e favoleggiata, quel medioevo spesso largamente sottovalutato da leggende scadenti o pregiudiziali.

Ecco che sotto l’abitato di Lisignago e in una collina da cui veglia, austera e imponente, troviamo tra le tante ma con qualche segreto in più, la chiesa di campagna intitolata ad un abate francese, eremita, San Leonardo di Noblac, che ha la peculiare caratteristica di avere i natali presso un paese dove visse una santa, un certo Orléans, non solo “pulzella” venerata come tale, ma che ancora porta, in parola di chi la nomina la purezza femminile e la combattività divina, a cui certo non serve nemmeno sussurrare il nome, tanto è udibile nelle nostre menti.

E proprio è forse Orléans, o la Francia medioevale che porta le sue orme di particolari leggende, visto che l’abate Leonardo lo vedremmo sempre costretto in catene tuonanti di ferro, essendo sotto la sua ala protetti i prigionieri e i carcerati e puniti invece i briganti.

Ma in egual modo i contadini e le donne “prigionieri” di un gravidanza, dobbiamo pensare si sentissero sicuri sotto il saio protettore di quella Chiesa povera, lontana dai fasti reali di certi ministri più vicini al valore dell’oro che a quello della fede.

E sono proprio gli affreschi che adornano le pareti di questa anonima fortificazione “divina”, perché tale ne ha la struttura, che ne fanno un tesoro da scoprire per se stessi e per il piacere dei propri occhi, che allora noi non andremo a rivelare oltre in nessun verbo, proprio per non rovinare il vostro cuore all’emozione che potrebbe stupire.

Solo adesso, nella nostra modernità frenetica, potete riscoprire questo gioiello d’arte e di religiosa calma, non importa se un credente o un ateo, ma qualunque sguardo si soffermi su quelle mura non può fare a meno che far viaggiare la mente in quell’epoca, in cui il nostro Trentino aveva un polacco come regnante vescovo.

Un periodo storico dove i contadini assaltavano i nobili per passare da villani a uomini e in cui possiamo ancora trovare, se vogliamo, l’umiltà di quei primi frati minori, che nel 1444 consacrarono quel luogo di culto ma anche di solidarietà e umana derelitta coscienza e sfidiamo voi, con la vista dell’immaginazione fanciullesca a scorgere tra le fronde alte e l’imponenza del terreno che erto si erige a scogliera, qualche figura, magari barbuta, di perduto ergastolo, che a piedi, insofferente, chiede la grazia al santo, che possa spezzarlo da quelle catene, che anche nel mondo nostro, spesso, faremmo bene a vedere e a pensare di togliere.