Foibe, plebiscito dei lettori per l’elezioni di Egea Haffner senatrice a vita

In una lettera inviata all’apprezzata rubrica del nostro giornale «Io la penso così» dove i lettori possono inviare le proprie riflessioni (redazione@lavocedeltrentino.it) ieri Paolo Peruzzini un lettore di Trento aveva lanciato una proposta.

Paolo, com’è avvenuto per Liliana Segre, (a destra nella foto) sopravvissuta all’Olocausto, alla fine della sua lettera ha lanciato la proposta di eleggere come senatore a vita uno dei pochi profughi sopravvissuti delle Foibe a testimonianza delle sofferenze patite dal popolo fuori e dentro i patri confini.

«Difatti tutt’ora assistiamo a tentativi giustificazionisti – scrive Paolo – riduzionisti o peggio ancora negazionisti, sponsorizzati da certi ambienti di sinistra oltranzista. Sarebbe magnifico che ad essere nominata senatrice sia Egea Haffner, (a sinistra nella foto) residente a Rovereto, la bambina fotografata con la valigetta in mano riportante la scritta “esule giuliana”, oramai diventata il simbolo di quell’esodo».

Ebbene, dopo la pubblicazione, l’email della redazione in poche ore è stata invasa di pareri positivi nel merito dell’idea lanciata da Paolo Peruzzini. «A proposito di conferire il titolo di senatore a vita all’esule istriana da voi indicata do’ il mio parere favorevole. Con la speranza che non venga dimenticata la vicenda delle foibe continuata a tutto il 1946. Oltre a tutte le sofferenze ed ingiustizie patite dagli esuli italiani abitanti in Istria…» – Scrive Antonio Castaman a cui fa eco Giovina Biancamaria Fidelbo: «Sono pienamente d’accordo per la richiesta di eleggere Senatrice a Vita la Signora Egea Haffner. Preciso che sarebbe ora di riconoscere anche questa immensa tragedia. Grazie, spero che questa iniziativa vada felicemente in porto.»

E poi ancora Andrea Tondini: «Egea Hafner in parlamento, non tanto per fare politica, ma come simbolo del ricordo di un periodo molto triste della nostra storia». E poi Nicandro Milano: «Sono pienamente convinto che ” Tutte ” le vittime delle dittature debbano essere messe sullo stesso piano. Egea Haffner senatrice a vita,» e altre decine e decine di email dello stesso tenore provenienti da tutta l’Italia.

Qualcuno, come Luciano Fornasar, dopo aver espresso parere positivo sulla proposta, «ritenuta giusta e doverosa» è molto incerto sulla attribuzione della foto, ormai celebre, della “bambina con la valigia”.

«Io, profugo da Parenzo,- scrive – per anni ho ritenuto che la foto fosse riferita alla signora Anna Maria Marcozzi Kelner, profuga pure lei e per anni responsabile della sezione di Trento della ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), che mi risulta viva tutt’ora a Rovereto, mentre sia ora, che anche da altre parti, ci si riferisce alla signora Hegea Haffner, profuga anche lei, che a quanto mi risulta vive in Sardegna ed ha avviato la istituzione di un museo che raccolga documentazione relativa al nostro esodo. Non ho notizie certe su questi dettagli, ma mi pare che l’incertezza sulla persona rappresentata nella famosa foto della bambina esule dalla città di Pola, in procinto di partire con il piroscafo Toscana, persista anche per altri.»