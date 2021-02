Crisi pandemia: a Trento nel 2020 chiusi 62 negozi. Nel gennaio 2021 il doppio dei fallimenti dell’anno scorso

Il coronavirus sta dando il colpo di grazia finale a molte attività del capoluogo. Le grosse limitazioni di persone all’interno degli esercizi commerciali e le alte spese servite per mettersi in regola, per poi ritrovarsi ad essere obbligati a tenere abbassate le saracinesche, hanno fatto chiudere molte attività trentine.

Per la precisione sono 62 i negozi che hanno chiuso a Trento col 13,9% nell’ambito del no food, mentre al contrario reggono ancora bar e ristoranti. Da precisare che i 62 negozi chiusi sono quelli a fine 2020 e non sono ancora disponibili i dati 2021 con gli effetti della zona arancione.

In più molte attività non hanno ancora chiuso i bilanci e per il settore turistico invernale si sperava nella possibilità di una ripresa dell’attività stagionale.

Il timore è che il peggio debba ancora arrivare. Solo nel mese di Gennaio 2021 infatti sono fallite 12 aziende in provincia di Trento. (nello stesso mese del 2020 erano state 6)

Analizzando i dati statistici forniti dalla Camera di Commercio e da Confesercenti c’è un calo generalizzato in tutti i settori. Il commercio al dettaglio passa dalle 961 aziende con 861 attive di fine 2019 alle 944 registrate alla fine dello scorso anno con 843 attive.

Ancora peggiore il dato provinciale dove si è passati da 4419 a 4354. A fronte della chiusura definitiva di 62 attività commerciali sono 26 i commercianti che hanno deciso di sfidare la pandemia aprendo una nuova attività; a livello provinciale alle 282 chiusure rispondono 129 nuove attività.

Se negli anni precedenti le svendite rappresentavano il toccasana per i bilanci, quest’anno il loro contributo è stato minimo anche se molte attività hanno iniziato le liquidazioni sono iniziate ben prima di Natale.

Per quanto riguarda il turismo a Trento non si registrano cessazioni di attività: erano 47 le aziende registrate e tali sono rimaste con una società che ha chiesto l’iscrizione.

A livello provinciale 10 le aziende aperte contro 31 chiuse. Tutto da valutare il dato relativo alla ristorazione che registra un incremento: dalle 532 di fine 2019 alle 540 di fine 2020.

Ora aspettiamo la risposta a questo ultimo lockdown che interromperà il ciclo lavorativo di bar e ristoranti per 3 settimane e che ha fatto saltare la stagione invernale.