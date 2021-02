2.336 ore di attività e una caserma rinnovata per i Vigili del Fuoco di Campodenno

Numeri importanti anche nel 2020, seppur in calo, naturalmente, rispetto al 2019, per il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Campodenno.

Tra incidenti di varie entità, attività di soccorso e simili, sono stati complessivamente 33 gli interventi di emergenza che hanno visto impegnati i pompieri.

A questi si aggiungono i 94 verbali per addestramento, riunioni, manutenzione sede e attrezzature, prevenzione, manifestazioni e diffusione di messaggi audio alla popolazione, per un totale di 2.156 ore di servizio.

Numeri che testimoniano ancora una volta il grande lavoro portato avanti dal Corpo guidato da Cristian Cattani, che conta 35 vigili effettivi, uno di complemento, 5 allievi e 5 onorari.

Si sarebbe dovuta tenere a Campodenno lo scorso mese di novembre la consueta assemblea, saltata a causa della pandemia, per presentare il bilancio di previsione dei pompieri.

È stata quindi organizzata un’assemblea online, tenutasi nei giorni scorsi, che comprendesse sia il bilancio di previsione, e quindi i programmi per il 2021, sia il consuntivo 2020.

Come da tradizione il sindaco Daniele Biada ha presieduto la riunione, alla quale erano collegati, oltre ai vigili, anche la giunta comunale e l’ispettore distrettuale Flavio Clementel.

«Complessivamente l’intero Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Campodenno è stato impegnato in 2.336 ore di attività per il completo funzionamento di tutto l’apparato – ha spiegato il comandante Cristian Cattani –. Alle 2.156 ore di servizio, di cui 1.115 per emergenze, vanno infatti aggiunte le 30 ore per riunioni di direttivo e le 150 per ritrovi di contabilità e segreteria».

Da parte sua, il primo cittadino ha ringraziato i Vigili del Fuoco «per la consueta collaborazione e per il supporto durante questo ultimo anno particolarmente difficile per tutti».

Sono stati inoltre menzionati Claudio Turrini, Silvio Turrini e Oliviero Paoli, per i quali era prevista la consegna della benemerenza per i 30 anni di servizio. «A causa del distanziamento non è stato possibile premiarli – ha commentato il sindaco al termine dell’incontro –. L’appuntamento, però, è solamente rimandato: consegneremo loro le benemerenze durante la prossima assemblea in presenza».

La parola è passata quindi al consigliere comunale Gianluca Bertolas, delegato del Comune per le associazioni di volontariato di protezione civile, che ha illustrato i lavori alla caserma, costati complessivamente 340 mila euro, ormai in via di conclusione (mancano solamente le finiture).

Causa Covid, infatti, l’intervento si è protratto oltre il previsto, anche se i pompieri sono potuti rientrare nella loro sede da una ventina di giorni circa.

In conclusione il consigliere Bertolas, che è anche vigile del fuoco, ha evidenziato le difficoltà nel gestire un Corpo in una sede provvisoria, ringraziando tutti per la pazienza e la collaborazione.