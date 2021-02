Pil, migliorano le stime: “Crescita torna prima, ma uno su quattro avrà bisogno di più tempo”

Grazie all’attivazione del Next Generation UE le stime di crescita dell’economia migliorano, con Gentiloni che avverte: “ la Crescita pre pandemia torna prima, ma non allo stesso modo per tutti, uno su quattro avrà bisogno di più tempo”.

Infatti, dopo essere stata pesantemente colpita dalla pandemia, le previsioni ottimistiche da parte della Commissione Europea fanno sperare seppur lenta, in una crescita dell’economia nel 2021.

Il Pil dell’Italia dovrebbe calare nel 2020 del – 8,8 %, meno di quanto previsto in autunno, per poi crescere nel 2021 a del 3,4% e +3,5% nel 2022, mentre per l’eurozona che ora viaggia a diverse velocità, nello stesso anno prevede un aumento del Pil di 3,9%. In quest’ottica Paolo Gentiloni ha confermato che nessuno Stato membro tornerà nel 2022 alle proiezioni di crescita che aveva prima della crisi.

Ovviamente, attraverso lo strumento del Recovery Fund sostiene che: “siamo di fronte ad una potenzialità di crescita molto più importante, quindi è molto importante che il Governo che si formerà vada nella direzione giusta”.

Dopo aver dato piena fiducia al presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, Gentiloni sostiene che il Recovery fund in autunno potrebbe avere un impatto sul pil del 2% in tutti gli anni in cui sarà operativo.

Questo porterà ad avere una spinta più forte in tutti gli Stati che tutt’ora hanno un pil – pro capite sotto la media. Quindi, nel periodo tra il 2021 e il 2026 questo stimolo potrebbe portare ad un livello di Pil più alto del 3% – 3,5%, rispetto ad uno scenario senza Recovery.

Quindi, con un lavoro combinato di Recovery e piano vaccinale ci si attende che l’Unione Europea raggiunga i livelli di crescita pre pandemia già nel 2022, ma come sottolineato da Gentiloni “uno su quattro avrà bisogno di più tempo”.

Lo scenario è di per sè molto ampio e articolato, con la gestione dei fondi e la ridiscussione del patto di stabilità che potrebbe portare ad un conflitto tra il fronte del Sud e quello del Nord Europa.