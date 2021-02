Da Stefania Segnana l’augurio di buon lavoro alla neoministra della lega Erika Stefani

“Saluto con soddisfazione la nomina a ministro per le disabilità di Erika Stefani”. L’ assessore provinciale Stefania Segnana si congratula con la collega di partito, all’indomani della nomina da parte di Mario Draghi. “L’Italia – continua l’assessore – si trova ad affrontare un periodo difficile, scandito dall’emergenza Covid che ha segnato nel profondo la società e l’economia italiana. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, a prescindere dai ruoli, in maniera responsabile per ridare al Paese l’entusiasmo e la speranza che sono necessarie a ripartire. Al neo Ministro Stefani, e a tutte le altre donne del nuovo Governo, va l’augurio personale di buon lavoro”.

L’assessore Stefania Segnana aggiunge: “La soddisfazione è doppia in quanto Erika Stefani si occuperà di disabilità, una competenza che condivideremo con la consapevolezza che, in un momento di emergenza sanitaria e sociale, sono le persone più fragili ad avere più bisogno di attenzione e servizi a garanzia di una vita dignitosa”.

Avvocata vicentina, classe 1971, Erika Stefani è la nuova ministra alle politiche per la disabilità del governo Draghi. Stefani è entrata in politica alle amministrative del 1999 come consigliera del Comune di Trissino e dopo una lunga carriera è approdata in Parlamento nel 2013.

A giugno del 2018 è stata nominata ministra del primo governo «gialloverde» guidato da Giuseppe Conte e ora torna alla carica per occuparsi del delicato tema delle disabilità in quota Carroccio. Si è occupata molto di giustizia e autonomie.

Nata il 18 luglio 1971 a Valdagno, nel Vicentino, Stefani ha studiato giurisprudenza all'università di Padova. È entrata in politica alle amministrative del 1999 con una lista civica come consigliera del Comune di Trissino (piccolo Comune sempre in provincia di Vicenza). Da questo momento in poi, la sua è stata una lunga carriera maturata a livello amministrativo e territoriale. E l'avvicinamento alla Lega è arrivato in corsa. Alle elezioni Comunali del 2009 si è presentata come candidata del Carroccio a Trissino, è stata eletta e ha ricoperto le cariche di vicesindaca e assessore all'Urbanistica. La «svolta» politica vera e propria c'è stata «solo» nel 2013, quando alle politiche è stata eletta senatrice con la coalizione di centrodestra.

Durante la legislatura, è stata vicepresidente del gruppo Ln-Aut dal 15 luglio 2014, membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, componente della commissione Giustizia. Inoltre, ha fatto parte della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere; del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa; della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Era anche membro della commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Stefani è uno dei tre ministri della lega indicati dal primo ministro Mario Draghi.