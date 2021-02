1.071 ettari: in 5 anni triplicati i frutteti Bio in Trentino

Il Trentino non delude per quanto concerne gli aspetti ecologici: dal 2019 Trento, secondo il rapporto di Legambiente, si aggiudica il titolo di città più “green” in Italia con 81,2 punti/100.

Erano già stati notati dei miglioramenti un anno dopo l’avvio del progetto “Trentino frutticolo sostenibile” promosso nel 2016 da Associazione produttori di ortofrutta Trentino (Apot), assieme ai Consorzi Melinda e La trentina.

Quattro anni dopo un secondo documento presso la sede della Cooperazione i cui dati sono stati presentati dal docente universitario Roberto della Casa. Nella relazione si contano 6.487 aziende associate al sistema ortofrutticolo trentino, 10.700 ettari di terreno e 30.916 appezzamenti.

Ogni anno vengono superati i 370 milioni di euro mentre diminuisce l’emissione di anidride carbonica grazie all’elevato utilizzo di energia rinnovabile: l’88% proviene dall’idroelettrico e il 12% dal fotovoltaico.

Dal 2014 al 2019 gli ettari di frutteti bio sono addirittura triplicati, passando da 361 a 1.071. Nello stesso lasso di tempo, le attività agricole resistenti sono cresciute da 10 a 154. Oltretutto Apot ha organizzato 13.563 ore di formazione coinvolgendo 4.296 persone.

«I tempi stanno cambiando, non è più solo una questione di produrre e basta, ma occorre anche concentrarsi sul modo in cui si produce. I consumatori, infatti, ci richiedono sempre più prodotti basati su specifici progetti di sostenibilità. Ecco perché continuare ad investire sulla cooperazione e su un sistema organizzato sarà fondamentale in futuro, garantendo stabilità all’intero sistema. Il Trentino, in questo campo, ha giocato d’anticipo» afferma Ennio Magnani, presidente di Apot.

L’attenzione a questa tematica è molto importante per tutto il territorio che, come ha spiegato il presidente della Cooperazione Roberto Simoni, può trarne giovamento anche per altri settori come ad esempio quello turistico.

Il prossimo evento online il 18 febbraio vedrà la partecipazione dell’architetto e urbanista Stefano Boeri: “Economia e paesaggio, da contrapposizione a simbiosi”.