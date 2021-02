Olimpiadi: confermato lo stadio del ghiaccio a Pinè. Paralimpiadi in Val di Fiemme

La Lombardia decide di rinunciare alle Olimpiadi e ritira la candidatura dell’Arena Civica di Milano come sede delle gare invernali 2026.

Una grande sollievo per Pinè che si conferma come paese del pattinaggio per le gare invernali.

Come affermato da Antonio Rossi, il sottosegretario con delega allo Sport della Regione Lombardia infatti :” L’Area Civica era una possibilità, una probabile scelta che si poteva offrire al Comitato Olimpico, ma in realtà è stata scartata perché il Trentino non si è reso disponibile a lasciare Pinè”.

“La notizia, che circola ormai da alcune ore è della rinuncia di Milano ad organizzare le gare di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2026 e queste gare di pattinaggio quindi resteranno a Baselga di Piné – scrive il consigliere Cavada in una nota-questo costituisce una vittoria, l’ennesima per il Trentino e la sua montagna.”

Ripartirà dunque l’iter per la costruzione di una struttura adeguata al pattinaggio olimpico a Pinè; non si è ancora certi se i giochi si terranno al coperto oppure se al chiuso. Dal 6 al 22 febbraio ci saranno dunque a Baselga le gare di pattinaggio; ma non è tutto, perché la Val di Fiemme si è accaparrata le Paralimpiadi.

Dal 6 al 15 marzo infatti in Valle ci saranno le gare di sci nordico delle Paralimpiadi. La Lombardia ha dunque rinunciato anche a queste anche se si augura di non venire totalmente esclusa per quanto riguarda le gare di preparazione.

