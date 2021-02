Monica Marinelli, nuova vicepresidente del Parco Naturale Adamello Brenta, ha le idee chiare: «L’obiettivo è valorizzare il territorio e il turismo “lento” nel pieno rispetto ambientale»

Monica Marinelli (nella foto), attuale vicesindaco di Ville d’Anaunia e già vicesindaco del Comune di Tuenno dal 1997 al 2005, è stata eletta a maggioranza vicepresidente del Parco Naturale Adamello Brenta.

Laureata in lettere e filosofia, negli anni 2000 Marinelli è stata l’anima del progetto Life Tovel per la valorizzazione della Val di Tovel e del suo lago attraverso l’attivazione del primo piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di 7 chilometri di sentieri tematici (sentiero delle Segherie, delle Glare fino al lago), attività didattiche e ricerche scientifiche in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali, ora MUSE.

Dopo tanto tempo Ville d’Anaunia (il primo Comune del Parco Naturale Adamello Brenta per estensione con 6.600 ettari, davanti a Spiazzo e San Lorenzo-Dorsino) riconquista così la vicepresidenza del Parco. Anche se per lei non conta tanto il numero di ettari, quanto piuttosto la qualità dell’ambiente: dalla perla del Lago di Tovel ai pascoli delle malghe Tassulla, Tuena e Culmei.

«Il ruolo assegnatomi implica una forte responsabilità nel saper valorizzare, in pieno rispetto ambientale, le varie zone, in particolar modo la zona della Val di Non: da malga Spora alla Campa, per giungere fino alla Nana – spiega Marinelli –. Un territorio vasto da ottimizzare nell’ottica di un turismo “lento” in tutte le sue forme: il trekking, le passeggiate, lo scialpinismo, le ciaspole. Valorizzando i sentieri esistenti, compreso il Dolomiti Brenta Bike, attraverso una promozione mirata che risponda anche alle esigenze delle comunità che vivono il territorio».

Nel corso del prossimo quinquennio, Marinelli punterà molto sulla collaborazione e la sintonia con le amministrazioni, per far sì che l’ente Parco venga percepito non come qualcosa di staccato e di astratto, ma come una realtà vicina ai territori che la costituiscono.

«Per fare ciò – rivela – sarà necessario creare sinergia e un rapporto di fiducia fra i diversi attori coinvolti. Ci sono poi vari argomenti sui quali credo di poter dare un concreto contributo in un ente come il Parco, che per antonomasia è garante dell’ambiente. In questo senso è fondamentale, per la valorizzazione ambientale, la didattica. Sono pienamente convinta che il Parco debba promuovere il più possibile la cultura ambientale e per fare questo deve far conoscere ai nostri figli l’ambiente in cui vivono, deve riuscire a creare una simbiosi tra gli abitanti, il turista e l’ambiente. Solo attraverso la conoscenza possiamo far capire e garantire il valore inestimabile di questo bene che ci è stato tramandato e che siamo in dovere di rispettare».

Un altro punto fondamentale, sul quale ci sarà da lavorare, è la mobilità sostenibile. In particolare, anche perché è la situazione che Marinelli conosce meglio, essendo a due passi fa casa, per quanto riguarda Tovel.

«Mi sento di poter dire che la mobilità della Val di Tovel vada rivista, soprattutto riguardo al flusso per evitare le lunghe code di attesa che recano danno all’ambiente, creando malumore sia al visitatore che ai residenti – afferma la vicepresidente –. Agiremo con l’obiettivo di far capire e trasmettere quanto sia speciale l’ambiente che si sta per visitare attraverso una comunicazione che deve essere strategica. Tovel, per chi lo conosce e per questo lo rispetta, è un unicum nel panorama mondiale e dobbiamo sempre ricordarci la fortuna che abbiamo ad averlo “a km zero”».

Dopo 15 anni Monica Marinelli ha quindi deciso di rimettersi in gioco per il suo Comune, diventando poi vicesindaco. Ora arriva quest’altra carica molto importante. Come vede il ruolo di amministratore pubblico?

«Conoscenza, coerenza e coraggio a mio parere sono i capisaldi per saper amministrare politicamente un territorio – conclude –. E con la parola “politica” intendo la capacità di fare con umiltà delle scelte dettate da un programma, con l’obiettivo di dare un futuro alle nostre comunità».