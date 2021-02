Il Carnevale dei Bambini: insediata la Mini Giunta

“Nonostante il difficile periodo dovuto all’emergenza covid che ci ha obbligato a modificare le nostre abitudini, soprattutto il giocare insieme in assoluta spensieratezza, non abbiamo mai perso di vista quei valori che sono alla base della coesione sociale, cioè l’amicizia, il rispetto, la lealtà e la solidarietà”.

Così la neo eletta mini Sindaca Benaroussi Zeynab ha accolto, tra rulli di tamburi, il Sindaco di Rovereto, Francesco Valduga e la Vice Sindaca e Assessora all’Istruzione, Giulia Robol, in occasione della cerimonia ufficiale di insediamento che si è tenuta nella Palestra della Scuola Primaria “Guella” di Lizzana.

Una festa ridotta, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ma che il Comune ha voluto comunque portare avanti come segnale per tutti i bambini di Rovereto: “Il Carnevale dei Bambini – ha detto il Sindaco Valduga – è un momento importante per la città e soprattutto in tempo di Covid è fondamentale dare voci ai bambini. La Mini Giunta è una occasione per ascoltare i più piccoli: i bambini sono il futuro della città, ma hanno anche una grande lungimiranza, come testimonia anche il passaggio di consegne avvenuto tra il precedente Mini Sindaco, Nicolò. Loro prima del Covid, ci hanno stimolato su alcuni temi che adesso, durante la pandemia sono diventati ancora più attuali e patrimonio di tutti. Tutti i grandi sono stati bambini – ha detto citando Antoine de Saint-Exupèry ”.

La Mini Giunta, composta da componenti delle classi IV A e IV C, è formata da nove assessori: ai Gesti affettuosi, Giulia Frizzi; ai Gusti e all’Assaggio, Azan Ilyas; all’Istruzione e cultura, Alissa Asta; al Carnevale Matthias Eric Necula; all’Ambiente Elisa Donà; alla Comunicazione e Chiacchiere Emma Cont: all’Arte ed estetica, Daniel Zandonai; all’ascolto, Mattia T.C. Beccherle. Tra le richieste presentate dalla Mini Sindaca Zeynab, molte in materia di tutela ambientale, come vigilare e mantenere pulite strade e parchi o incentivare l’uso di mezzi pubblici e non inquinanti, ma anche qualche curiosità, come la richiesta di un campo di minigolf per bambini o istituire la giornata dei gesti affettuosi.

Il Sindaco Valduga ha garantito il massimo impegno per portare a compimento quanto possibile: “Non tutto è realizzabile e non tutto è di competenza comunale – ha detto – ma c’è la voglia di ascoltare e farsi carico delle proposte e vogliamo fare il possibile per realizzarle”.

Ha auspicato che ci sia presto l’occasione di invitare la Mini Giunta a Palazzo Pretorio, come sempre accaduto in passato, per poter avere un ulteriore momento di confronto. I bambini della Scuola Guella hanno voluto salutare il Sindaco e la Vice Sindaca Robol cantando l’Inno d’Italia.

Il filmato integrale della cerimonia che tradizionalmente apre il Carnevale di Rovereto sarà disponibile, la prossima settimana, sul portale web del Comune di Rovereto.

Il Prossimo appuntamento con il Carnevale dei Bambini è per domenica 14 febbraio alle ore 16, con la “Banda Storta Circus” con l’Associazione Culturale Samovar.

Lo spettacolo si svolgerà a porte chiuse al Teatro Zandonai, ma sarà visibile da tutti in diretta streaming e rimarrà disponibile per i successivi due giorni collegandosi al sito www.retroscena.org.