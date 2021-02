Costruzione cittadella Poli: iniziano i problemi tra i residenti ed il cantiere

Il consiglio di circoscrizione Centro Storico – Piedicastello interviene nel rapporto che inizia a farsi difficile tra residenti e il cantiere per la costruzione della “ Cittadella Poli”.

Le richieste sono precise e si parte da quella del lavaggio obbligatorio delle ruote dei camion in uscita dal cantiere come previsto per i grandi cantieri ed in subordine il lavaggio delle strade con costi a carico dell’impresa costruttrice.

E’ considerato indispensabile anche un passaggio pedonale che metta in sicurezza i pedoni nel tratto di strada compreso tra Via del Tridente e Via Gemma de Gresti alla pari di un semaforo provvisorio posizionato all’altezza della fermata autobus del Tridente per garantire l’attraversamento in sicurezza ed in tutti i casi si ritiene necessaria la presenza frequente di una pattuglia delle forze dell’ordine per intervenire in caso di criticità.

Per quanto riguarda gli altri punti all’ordine del giorno sono stati bocciati i tre documenti presentati dalle minoranze. La Lega aveva chiesto il ripristino dello sportello Bancomat alla Vela e lo sgombero neve in Piazza Duomo problema rientrato a causa del tempo passato tra deposito e discussione in consiglio.

Mentre i consiglieri di Fratelli d’Italia avevano chiesto il ripristino delle sedi stradali danneggiate dalla neve e dal suo sgombero: “Il problema è reale – conferma il presidente della circoscrizione Claudio Geat – ed anzi si corre il concreto rischio che il ripristino di questi danni possa avere un costo di molto superiore a quello per lo sgombero neve. A causa delle condizioni atmosferiche l’Ufficio Strade del Comune ha programmato l’inizio lavori nel mese di marzo; mentre un intervento provvisorio con l’asfalto freddo non è possibile con queste temperature rigide”.

Infine è stata rimandata la discussione per la cessione di un’area di circa 5 mila metri quadrati che si trova all’ inizio della strada che porta alla Vela: l’amministrazione comunale chiede di poterla vendere con la possibilità di realizzare un milione di euro, mentre la circoscrizione di destinarlo ad un insediamento sportivo. In conclusione approvata la realizzazione di nuovi bagni pubblici in Via Belenzani.

