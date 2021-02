Tantissime iniziative in Val di Non per festeggiare un Carnevale a distanza, ma pur sempre divertente e colorato

Sono davvero tantissime le iniziative che amministrazioni comunali, associazioni varie e Pro Loco si sono inventate per far vivere ai bambini della Val di Non un Carnevale sicuramente diverso dagli altri anni, ma pur sempre divertente, mascherato e… colorato.

Ecco alcune delle principali iniziative che in questi giorni stanno animando o animeranno i nostri paesi e i diversi canali social.

PREDAIA – In questo periodo le feste di Carnevale hanno sempre vivacizzato le frazioni di Predaia. Quest’ anno, per forza di cose, bisognerà rinunciare a sfilate, carri allegorici, coriandoli sparsi nelle vie e nelle piazze.

Ma in attesa di tornare a festeggiare come da tradizione il prossimo anno, l’assessorato alla cultura e alle associazioni guidato da Ilaria Magnani, in collaborazione con le Pro Loco, ha voluto rallegrare il web con il “Carnevale di Predaia” versione online.

Grandi e piccini sono quindi invitati a inviare le loro foto mascherati utilizzando il modulo Google apposito (https://docs.google.com/…/1_Bqn35VUNF3kyxdnryQaDrr…/edit).

Le immagini raccolte daranno poi vita a una grande mascherata online sulla pagina Facebook “Predaia Eventi & News”. È importante ricordarsi di dare il consenso alla pubblicazione delle fotografie.

CLES – “A Carnevale ogni scat(r)to vale”. È questo il motto del contest creativo di Carnevale lanciato dalla Pro Loco di Cles per non dimenticare una di quelle manifestazioni che fanno parte delle tradizioni di una comunità, e al contempo stimolare alcune buone pratiche di riciclo dei materiali.

Per partecipare a questa divertente proposta bisogna creare un travestimento con materiali di recupero, scattare una fotografia e inviarla tramite e-mail all’indirizzo info@prolococles.it oppure postarla sul gruppo Facebook della Pro Loco. In alternativa è anche possibile realizzare un disegno della propria maschera preferita, da mandare sempre alla Pro Loco.

Tutti possono partecipare, sia bambini, sia adulti. Se si vuole, poi, si può aggiungere una piccola descrizione del progetto, gradita ma non obbligatoria. Un modo simpatico per festeggiare, anche quest’anno, il Carnevale in compagnia.

VILLE D’ANAUNIA – Anche a Ville d’Anaunia quello di quest’anno sarà un Carnevale diverso dal solito, ma non meno colorato. Mamme e papà potranno infatti stampare il disegno pubblicato sulla pagina Facebook “Eventi Ville d’Anaunia” con la filastrocca di Carnevale, in modo che i bambini possano divertirsi a colorarlo.

I più piccoli potranno anche scattare una fotografia con indosso una bella maschera o un travestimento simpatico da mandare all’indirizzo e-mail eventi@comune.villedanaunia.tn.it o tramite WhatsApp al numero 351.8983094.

DENNO – Anche se quest’anno non si potrà trascorrere il Carnevale tutti insieme in piazza come da tradizione, l’oratorio “Noi e gli altri” di Denno non ha voluto perdersi d’animo e ha lanciato una nuova sfida ai bambini.

«Mandateci le foto dei vostri travestimenti o di come avete trasformato e reso carnevalesche le vostre mascherine – è il messaggio rivolto ai più piccoli – e provate a lanciarvi in piccoli video con gli sketch che non possiamo rappresentare alla corrida».

Verrà poi realizzato un video da condividere sul profilo Facebook dell’oratorio per festeggiare insieme questo Carnevale particolare. Per partecipare bisogna inviare il materiale (compresa la liberatoria pubblicata sulla pagina social) entro domenica 14 febbraio all’indirizzo e-mail oratoriodenno@outlook.it

SPORMINORE – “Grostoi” in arrivo per tutte le famiglie di Sporminore. I volontari del comitato Sporminore Eventi hanno organizzato per domenica 14 febbraio a partire dalle 16 la distribuzione delle confezioni di dolci tipici di Carnevale. A seguire verranno estratti i premi della lotteria dello scorso anno.

«Purtroppo anche quest’anno non potremo passare il Carnevale tutti insieme – fanno sapere i volontari – ma speriamo di portare in questo modo alle famiglie di Sporminore un po’ di gioia e felicità. Fiduciosi di poter festeggiare l’anno prossimo con maschere diverse da quelle che indossiamo oggi, auguriamo a tutti un buon Carnevale!».