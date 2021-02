San Valentino, Fipe: «Senza cene per 2,5 milioni di giovani coppie. Altri 230 milioni di euro persi»

San Valentino “amaro” per il mondo della ristorazione e non soltanto. Il divieto di cenare insieme non solo rovinerà la serata a 2,5 milioni di coppie, per lo più giovani e giovanissime, ma peserà per altri 230 milioni di euro sui conti di un settore già in ginocchio da ormai un anno.

E’ quanto stima Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, a due giorni dalla ricorrenza sottolineando come “non ci sarà alcun beneficio sul piano della sicurezza sanitaria perché i giovani di certo non rinunceranno ad incontrarsi. Con i ristoranti aperti, non solo avrebbero potuto passare la serata nel modo che da sempre è il più consueto, ovvero a tavola, ma lo avrebbero fatto in assoluta sicurezza senza dover girovagare in strada alla ricerca di qualche soluzione di fortuna“ segnalano gli operatori del settore.

