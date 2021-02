Ala: la prenotazione del vaccino anti-Covid si può fare anche in comune

Se si ha difficoltà a fare la prenotazione del vaccino anti-Covid online, nessun problema: ad Ala ci pensa Giacomo, la figura incaricata allo sportello pArLA del Comune. È attiva da oggi, 11 febbraio, e non solo per prenotare il vaccino, ma per tutti i servizi informatici a cui si deve sempre più ricorrere nella vita quotidiana, dal catasto alla email.

Sempre maggiore è infatti l’utilizzo degli strumenti informatici digitali per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione e non solo. Da oggi, 11 febbraio, allo sportello pArLA – Punto Risposte del Comune di Ala (in piazza San Giovanni) è attivo il nuovo servizio “pArLAconWeb” di supporto nell’utilizzo dei servizi informatici. Fa parte del progetto innovativo di pArLA, che prevede anche l’”amico in comune”, con personale pronto a venire incontro alle difficoltà dei cittadini. Che possono essere anche dovuti a poca o nulla dimestichezza con il computer.

“Vuoi prenotare l’appuntamento per la vaccinazione covid-19 e non sai come fare? Non hai un computer a casa? Non possiedi una linea Internet? Vieni allo sportello pArLA munito di codice fiscale e tessera sanitaria; troverai Giacomo, il tuo amico digitale, che ti aiuterà nella prenotazione online sul sito dell’azienda provinciale per i servizi sanitari: insieme cercheremo di superare le difficoltà per prenotare l’appuntamento”.

Giacomo, la persona incaricata allo sportello in campo digitale, aiuterà anche ad accedere ai servizi sanitari o ai servizi forniti dall’ufficio catasto, ad aiutare nella creazione di un nuovo indirizzo mail personale, accedere ai portali delle pubbliche amministrazioni e tanto altro ancora.

E ancora può aiutare ad ottenere il rilascio dell’identità digitale SPID, che viene rilasciata direttamente dal Comune. Giacomo inoltre darà un supporto in fase di pre-registrazione, guidando, anche telefonicamente, al completamento dell’operazione.

Il servizio “pArLAconWeb” è disponibile previo appuntamento contattando i numeri 0464-678790 /91 /92 /93. L’orario di pArLA è molto ampio ed esteso: 8.30-13 e 14-16.30, continuato il giovedì 8.30-18.30, venerdì solo la mattina ma è aperto anche il sabato, dalle 9 alle 12.

