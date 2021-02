Addio zona gialla, da domenica 14 il Trentino diventa zona arancione

Un indice Rt dei contagi troppo alto e la decisione è inevitabile: da domenica 14 febbraio il Trentino saluta la zona gialla per abbracciare quella arancione in compagnia di Abruzzo, Toscana e Liguria. Il passaggio dallo 0.84 della settimana precedente allo 0,95 dell’attuale non ha lasciato adito a dubbi.

Con una nuova ordinanza che verrà firmata nelle prossime ore dal ministro della Salute Roberto Speranza, sono quindi in arrivo altre restrizioni per la provincia di Trento.

Già nella giornata di ieri (11 febbraio) il presidente Maurizio Fugatti aveva profeticamente esternato le proprie preoccupazioni sull’eventuale passaggio di categorizzazione.

Chiusi dunque bar e ristoranti per tutta la giornata, si può circolare all’interno del proprio Comune di residenza ma non varcare i confini, nemmeno quelli della Provincia o della Regione. Non si chiudono i negozi e per quanto riguarda le scuole la didattica a distanza rimane valida solo per le superiori.

Per quanto riguarda il resto d’Italia, in arancione restano anche l’Umbria e la provincia di Bolzano anche se per tutti e due i territori i rispettivi governatori hanno disposto misure ancora più restrittive. Sorpresa invece per la Sicilia, che allo scadere dell’attuale ordinanza torna in zona gialla.

