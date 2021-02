Addio a Sergio Ferrari, Giulia Zanotelli: «Se ne va un pezzo di agricoltura trentina»

All’età di 83 anni ci lascia il professor Sergio Ferrari, affermato e conosciuto insegnante dell’Istituto agrario di San Michele dove ha formato intere generazioni di giovani agricoltori.

Ferrari era anche uno dei decani del giornalismo trentino specializzato in agricoltura. Si era laureato in Scienze agrarie presso l’Università di Padova e dal 1961 al 1994 Ferrari lavorò come docente all’Istituto agrario di San Michele.

Persona molto competente e amante del proprio lavoro seguiva in particolar modo le malattie delle piante dove le sue conoscenze erano riconosciute da tutti.

“Abbiamo appreso con dispiacere della scomparsa, avvenuta questo pomeriggio all’ospedale Santa Chiara di Trento, di Sergio Ferrari, nota firma dell’agricoltura trentina. Lo ricordiamo con affetto, non solo per la sua intensa attività all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, dove è stato uno dei docenti più noti della scuola agraria, ma anche per la sua stretta collaborazione con ‘Terra Trentina’, la rivista istituzionale della Provincia. Il suo rigore, la sua attenzione, la sua professionalità hanno arricchito per lunghi anni il nostro periodico, come anche tante altre riviste e pubblicazioni di questo ambito e non solo. Con lui scompare una firma importante del settore, se ne va davvero un pezzo della storia dell’agricoltura trentina”. E’ stato con queste parole che l’assessore provinciale Giulia Zanotelli, ha voluto esprimere la propria partecipazione per la scomparsa del decano dell’agricoltura trentina.

Parole condivise anche dallo stesso presidente Maurizio Fugatti e dal vicepresidente Mario Tonina che avevano conosciuto Ferrari nella sua veste di professore all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige. Al dolore dei famigliari si uniscono anche il direttore e tutti i collaboratori della rivista Terra Trentina.

