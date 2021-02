Un nuovo concetto di bellezza sostenibile per la cura di capelli e corpo: il centro “l’Aurora” a Levico Terme

E’ una questione di fortuna, ma soprattutto di determinazione e costanza riuscire a capire fin da giovani cosa voler fare “da grandi”, significa avere le idee chiare e piena consapevolezza di se, che si raggiunge crescendo.

Famiglia, scuola e ambiente hanno un ruolo molto importante nel percorso formativo di ciascun studente o studentessa, sono questi gli anni dove prendono forma i sogni, aspirazioni e progetti per il proprio futuro, in particolare per una donna.

Aurora Facja sognava di diventare parrucchiera e imprenditrice, per realizzare il suo obiettivo ha ottenuto la qualifica professionale di Acconciatore all’Istituto Armida Barelli di Levico Terme, conseguendo poi il diploma di Ragioniera con ulteriori tre anni di studio a Borgo Valsugana, per apprendere nozioni di gestione aziendale. Ha concluso il percorso nel 2012 con l’Abilitazione professionale per aprire un salone di acconciatura.

Per sei anni il salone “Fusion” a Levico ha offerto un servizio di alta qualità e professionalità, poi a febbraio 2018 l’attività ha cambiato sede, trasformandosi in “l’Aurora”, un nome augurale che deriva dal latino arcaico Aurora e sabino Ausel, divinità solare portatrice di luce. Nella mitologia greca era la dea che si rinnovava ogni giorno all’alba, annunciando l’arrivo della mattina, simbolo di bellezza e luminosità.

Un salto di qualità per Aurora Facja, che insieme ad un team giovane tutto al femminile ha deciso di ampliare la gamma dei servizi offerti; Aurora, Giovanna e Laura parrucchiere di alta professionalità per donna, uomo e bambino, mentre la sorella Desintilla si occupa del nuovo centro estetico con spazi di benessere e relax per evadere dalla quotidianità.

“L’Aurora” (con sede a Levico Terme via XI febbraio, 40 – cell. 347 0318223) offre alla clientela servizi di piega, taglio, colore, schiariture, permanente, stiratura e acconciatura, inoltre si prende cura dei capelli e cuoio capelluto scegliendo prodotti di elevata qualità. Questo avviene anche nel reparto estetica, utilizzando un nuovo macchinario che lavora tutti gli inestetismi di viso e corpo, in abbinamento con linee specifiche di prodotti per ogni trattamento (rughe, couperose, macchie, cedimento della pelle, smagliature, cellulite, ecc.).

I principali servizi di estetica sono: trattamenti corpo, massaggi, epilazione, trattamenti viso e trucco, manicure, pedicure.

Un punto di forza dell’imprenditrice Aurora Facja è quello di investire sulle persone e per migliorare il lavoro, a tal scopo ha acquistato un ulteriore macchinario (Micromotore pro700) che utilizza piccole frese per il pedicure/manicure curativo indolore e in pieno benessere (calli, talloni, unghie incarnite).

Per maggiori dettagli consigliamo la navigazione nel sito molto accurato del salone “l’Aurora”, completo della carta dei servizi e listino prezzi.

Alla titolare piace molto la lettura, così aveva pensato di mettere a disposizione della clientela in alternativa alle riviste di gossip anche utili e interessanti libri.

Ciò vale anche per l’arte, perché non organizzare all’interno del salone una mostra di quadri? Purtroppo in questo periodo di limitazioni causa pandemia questi servizi non hanno potuto effettuarsi, sono comunque novità che appena possibile saranno attivate.

Invece la musica viene abbinata al trattamento estetico per evocare un’emozione psico-fisica ed è molto apprezzata, insieme alle doti di pacatezza, gentilezza e disponibilità insite nel carattere di Aurora e del suo staff.

Come avete vissuto i settanta giorni di lockdown e quali ricadute sui servizi alla clientela?

“Durante questo lungo periodo sono stata vicina alle clienti con messaggi che pubblicavo sul gruppo di whatsapp, offrendo disponibilità all’invio di prodotti e kit completi per il colore da fare a casa. E’ stato un modo per rimanere aggiornate e vicine, anche se per le clienti non è stato per nulla facile gestirsi da sole, a volte ci sentivamo per telefono.”

Cosa è cambiato dopo la riapertura riguardo modalità e sicurezza dei servizi proposti?

“Per far stare più tranquille e sicure le clienti, oltre all’uso dei dispositivi di protezione, materiale monouso, igienizzazione delle postazioni ogni cambio cliente, ho acquistato una macchina per ozono professionale per la sanificazione degli ambienti, anche gli strumenti vengono sterilizzati con macchinari certificati. L’ampia metratura del salone permette di rispettare le distanze, inoltre prendo meno appuntamenti. Questo è un valore aggiunto, significa avere più tempo per le clienti e una consulenza migliore, senza fretta.”

Quali sono i trend per la stagione 2021?

“Più che mode, quest’anno sono richiesti colori e tagli pratici (es. caschetto) da gestire anche a casa, personalizzabili e in linea con i tempi. C’è un ritorno alle tinte naturali, oltre alla tecnica Balayage, un colore sfumato che in caso di ricrescita rimane bello.

La sensibilità per la natura e l’ambiente viene richiamata nei colori della terra (rame, sale, grano, sabbia, castagna, cioccolato, caffè..) anche da parte degli stilisti.”

A questo proposito il salone l’Aurora ha adottato il motto “Mens sana in corpore sano”, che indica l’importanza della cura del corpo e della mente che non vanno trascurati, bellezza e conoscenza camminano insieme.

Si tratta di un mestiere creativo, ma occorre aggiornandosi continuamente non smettendo mai d’imparare.

In questo percorso verso la bellezza sostenibile “l’Aurora” si appoggia all’azienda parmense Davines che da oltre trent’anni è impegnata nella ricerca e produzione di una vasta gamma di prodotti tricologici di massima qualità. Con l’obiettivo di incoraggiare le persone a prendersi cura di se stesse, dell’ambiente in cui vivono e lavorano, delle cose che amano.

Dello stesso gruppo anche Comfort Zone che produce e distribuisce prodotti professionali per centri benessere e SPA dedicati alla cura della pelle del viso e corpo. Un’idea regalo in occasione delle prossime ricorrenze e feste?

Rivolgiamo ancora una domanda ad Aurora Facja: sappiamo che nel team di lavoro tre su quattro sono mamme, qual è il segreto per conciliare lavoro e famiglia?

“Lavoriamo martedì-mercoledì-sabato con orario 8.30-18.00 e giovedì h.10.00-20.00, domenica e lunedì chiuso. La nostra parola d’ordine è organizzazione, ci si viene incontro. Ho una bimba di 7 mesi e il mio compagno che lavora come dipendente si è preso i permessi per l’allattamento.

Le nonne lavorano ancora, quindi per riuscire a svolgere la mia attività devo contare su nido, babysitter, colleghe di lavoro e sul compagno che mi aiuta.

Ritengo che noi donne ci sottovalutiamo troppo, perché abbiamo la capacità di coniugare lavoro e famiglia, l’uomo da solo non ha queste abilità. Infatti nel caso che anche il proprio marito o compagno lavorasse in proprio, sarebbe un’impresa impossibile!

Inoltre come categoria di imprenditrici (settore artigianato) non abbiamo nessun aiuto, eccetto i cinque mesi di maternità obbligatoria e retribuita (poco). Se volessi usufruire di ulteriori sei mesi, sarei penalizzata e ciò rappresenta una disparità di trattamento rispetto al posto di lavoro garantito del dipendente.”

Sul tema conciliazione tra lavoro e famiglia in Italia c’è ancora molta strada da fare: il primo passo per la vera emancipazione della donna è il lavoro, l’indipendenza economica, il non dover appoggiarsi alle risorse dell’uomo.

Ma per le lavoratrici autonome che non vogliono rinunciare alla carriera e alla realizzazione di se, servirebbero asili nido gratuiti con orari flessibili, poter detrarre i costi di babysitter, congedi di paternità consistenti e maggiori assegni famigliari, anche se non si è dipendenti.

Il mix ideale avviene su più fronti: nell’ambito famigliare con un maggiore riequilibrio dei compiti e responsabilità nella coppia, nell’ambito lavorativo favorire l’incontro tra le varie esigenze delle lavoratrici e infine nell’ambito sociale con misure di sostegno economico alle famiglie con figli.

A tal proposito spicca l’iniziativa dell’Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento che sostiene il finanziamento di progetti di sostituzione, parziale o totale, delle imprenditrici e delle lavoratrici autonome per motivi legati alla gravidanza, nonché per necessità conciliative nei confronti di figli di età inferiore ai 12 anni.