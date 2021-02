la Uiltec lancia l’allarme per la sicurezza dighe in Trentino

Dolomiti Energia taglia i fondi per le dighe mettendo così a rischio la sicurezza sia del territorio che dei cittadini. A lanciare l’allarme sono stati Alan Tancredi Segretario Regionale della Uiltec e Giuseppe Di Chiara Segretario settore Elettrico Gas-Acqua ed Ambiente.

Secondo i sindacalisti Dolomiti Energia sta sostituendo con lavoratori a basso costo per la sorveglianza ed il mantenimento delle dighe i guardiani più esperti. “È bene riepilogare quanto avvenuto sino ad adesso in merito alle guardianie in Hydro Dolomiti Energia (Hde). Da anni già combattiamo e critichiamo il progetto Ariosto utilizzato in Hde: progetto sperimentale, riguardante i guardiani delle dighe, fallito in tutta Italia e permanente ad oggi solo in Trentino”.

Secondo Tancredi questo sarebbe un progetto “talmente insostenibile da portare alcuni lavoratori, che ne facevano parte nella nostra provincia, al licenziamento o al trasferimento con il risultato che ne restasse uno solo, per il quale si auspicava una soluzione migliorativa”.

Pubblicità Pubblicità

Il nuovo progetto, presentato per la prima volta nel 2018 da Hydro Dolomiti Energia, prende spunto (peggiorandolo secondo il sindacalista) dal progetto Ariosto e comprende un intreccio di: part- time, lavoro a basso costo (su tutte le indennità economiche) e soprattutto turni plurigiornalieri in guardiania attorno a 2000 metri di altitudine ed in completo isolamento per poco più di 1000 euro al mese.

Le dighe coinvolte saranno : Diga Ponte Pià (Stenico). Diga Malga Bissina (Daone). Diga Malga Boazzo (Daone). Diga Ponte Murandin(Daone). Diga Careser (Peio). Diga Pian Palù (Peio). Diga Pezzè di Moena (Moena). Diga Stramentizzo (Castello – Molina di Fiemme e Anterivo – BZ) Diga Costabrunella (Pieve Tesino). Diga Val Noana(Imer). Diga Pradastua (Brentonico).

«In definitiva un lavoro in condizioni insostenibili per qualsiasi persona. La sostituzione interessa 20 neo assunti che andranno a sostituire altrettanti dipendenti senza però le stesse competenze e la stessa preparazione.» -Conclude Tancredi

Pubblicità Pubblicità