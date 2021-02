Ciclo pedonale attraverso il Parco di Gocciadoro: non tutti sono d’accordo

A stupire prima ancora del progetto, è che l’amministrazione comunale tramite i funzionari degli uffici competenti metta i residenti, ma in questo caso tutta la città, di fronte al fatto compiuto come lo è un progetto esecutivo.

Si tratta della nuova ciclo pedonale che si realizzerà attraverso il Parco di Gocciadoro per collegare Via Montello con Mesiano.

A denunciare quanto sta accadendo ed a chiamare alla mobilitazione sia i residenti che i trentini in generale è Ottone Taddei (foto) esperto arboricoltore trentino, noto per molti altri interventi a difesa del verde cittadino che lancia un appello: “Il Comune di Trento intende costruire una strada ciclo pedonale che taglierà per tutta la sua ampiezza, inevitabilmente sventrandolo, il bosco storico di Gocciadoro. Come si evince dalla foto aerea del 1957 rappresenta l’unica vera foresta a ridosso della città’ che abbia passato indenne le guerre mondiali, e che già’ allora era composta da piante autoctone ad alto fusto di notevoli dimensioni (farnie e castagni in prevalenza).

“Questa mattina – annuncia Taddei – si potrà discuterne direttamente con la Responsabile Strade e Parchi del comune di Trento, in Via Montello (da dove si diparte la passeggiata per Mesiano, sulla curva), oltre a potersi rendere conto direttamente delle impervietà’ dei siti attraversati, e dell’evidente rischio di sconvolgimento del biotopo particolare che ivi si e’ formato nel tempo, grazie anche all’assenza dell’uomo in virtù’ del impervietà’ dei siti.”

L’appello è quello di accorrere numerosi, “c’è’ bisogno di presenza e di sostegno per appoggiare la contrarietà’ ad un progetto inutile (dato che il collegamento Via Montello-Gocciadoro esiste già’). Soprattutto dannoso, in quanto deturpa irrimediabilmente il bosco storico di Trento, mettendo anche a rischio la stabilità geologica dei costoni attraversati, salvo messa in sicurezza mediante strutture artificiali che cancelleranno per sempre la naturalità’ intrinseca di luoghi ancora incontaminati pur trovandosi di fatto in città”.

