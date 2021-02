Altopiano della Paganella: 16 contagi da coronavirus individuati con tamponi antigenici e molecolari

Da martedì 9 febbraio 2021 i tamponi antigenici, o meglio conosciuti come tamponi rapidi rientrano nei conteggi ufficiali forniti dalla Provincia Autonoma di Trento.

Un dato fondamentale per avere un quadro più chiaro e veritiero dei contagi da coronavirus in regione.

Rispetto ai giorni scorsi, per l’Altopiano della Paganella c’è stato ovviamente un aumento con 16 casi positivi nel totale dei cinque paesi dell’Altopiano della Paganella, individuati con tampone molecolare e tampone antigenico.

Martedì 09 febbraio 2021 sono stati contati 2 casi in più a Andalo, 4 a Fai della Paganella, 3 a Molveno e 6 a Spormaggiore, nessun caso invece a Cavedago per un totale di 15 casi.

Invece secondo l’ultimo aggiornamento del 10 febbraio 2021 è stato segnalato un caso in meno a Andalo, a Fai della Paganella un caso in più, Molveno un positivo in meno e Spormaggiore conta un incremento di due casi.

Per un totale di 16 casi positivi in Altopiano della Paganella segnalati dalla Provincia Autonoma di Trento al 10 febbraio 2021.

Andalo positivi attuali 1, totale positivi 33; Cavedago positivi attuali 0, totale positivi 29; Fai della Paganella positivi attuali 5, totale positivi 36; Molveno positivi attuali 2, totale positivi 25 e Spormaggiore positivi attuali 8, totale positivi 45.

Per un totale da inizio pandemia di 168 casi positivi da coronavirus nei cinque paesi della Paganella.

Un’altra importante novità per i cittadini dell’Altopiano della Paganella, dal 01 febbraio 2021 presso la Farmacia di Andalo è possibile fare il tampone antigenico rapido senza prescrizione e ad un costo di 30 euro.

Il servizio è rivolto ai soggetti asintomatici e non in quarantena, per motivi sportivi, per necessità di spostamento o per attività di screening. In tutti gli altri casi è sempre prescrivibile a carico dell’Azienda Sanitaria su indicazione del medico di base e con registrazione sulla piattaforma dell’Azienda Sanitaria. Per informazioni e prenotazioni: 0461 585201 Farmacia Delle Dolomiti di Andalo.