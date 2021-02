Un webinar per conoscere la figura di Bartolomeo de Carneri, traduttore “sconosciuto” di Dante dalle origini nonese

Il più famoso traduttore trentino di Dante è Giovanni Peterlongo (Trento, 1856 – Milano, 1941), sindaco di Trento fra il 1922 e il 1923 e autore della prima traduzione integrale della Divina Commedia in esperanto.

Il più famoso, ma non l’unico. Meno noto ma non meno interessante, appartenente alla generazione precedente, un noneso: Bartolomeo de Carneri.

A riconoscimento del suo altissimo livello culturale, il ciclo di Incontri 2020/2021 organizzato dalla Associazione Castelli del Trentino “Omaggio a Dante in Trentino” ha ottenuto, oltre a quelli di Accademia Roveretana degli Agiati, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, PAT, Regione TT-AA e altri ancora, il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri istituito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: l’unico caso in provincia.

Il ciclo prosegue ora con un intervento tenuto da Paola Maria Filippi dell’Associazione Italia-Austria, già docente di letteratura tedesca all’Università di Bologna.

L’incontro, in modalità webinar, è in programma mercoledì prossimo 17 febbraio alle 17 e vedrà coprotagonista con il grande Fiorentino un personaggio ai più sconosciuto.

Nato in una famiglia ragguardevole, Bartolomeo de Carneri (Trento 1821 – Maribor 1909) è ricordato nei repertori biografici per l’intensa attività politica e per le opere filosofiche e poetiche che ne fanno un rappresentante emblematico del secondo Ottocento asburgico.

La famiglia del padre, alto funzionario statale a Trento, Innsbruck, Salisburgo, Vienna, ha antiche radici in Val di Non. La madre è una nobile veronese.

Nato a Trento, de Carneri a cinque anni segue il padre a Vienna. Là frequenta le scuole e brevemente l’università. Gravi problemi di salute lo portano ad Arco e lo riavvicinano quindi alla città dove è nato e dove è sepolta la madre.

Ma la sua lunga esistenza – morrà infatti nel 1909 – si svolgerà in prevalenza in Stiria, fra Graz e Maribor, nell’attuale Slovenia.

Attivo per anni nel Landtag di Graz in qualità di rappresentante dei grandi proprietari terrieri, nel 1870 è eletto al Parlamento di Vienna e gli atti parlamentari testimoniano del suo impegno nelle file dei liberali moderati.

Gli studi privati lo portano ad approfondire le teorie darwiniane cui aderisce con fermo convincimento. Ne consegue l’impegno a elaborare una teoria dell’etica che sposi le concezioni positiviste con la visione evoluzionista dello scienziato inglese importato in Italia da un parente stretto di de Carneri, Giovanni Canestrini.

L’incontro del 17 febbraio proporrà alcune considerazioni in margine a un’impresa poetica e traduttiva particolare realizzata da de Carneri. Fra i settanta e gli ottant’anni d’età egli tradurrà l’intera Commedia di Dante per far conoscere a quante più persone possibile il grande poema italiano.

Non mancavano all’epoca le versioni tedesche. Il mondo germanico fin dalla seconda metà del Settecento ha sviluppato un’ intensa attività di studio e traduzione delle opere del Fiorentino.

Eppure de Carneri riteneva che mancasse una traduzione in versi (ma non in rima) che permettesse anche a chi non possedeva particolari competenze linguistiche di avvicinarsi a una delle opere fondamentali della cultura europea e soprattutto ne mettesse in risalto il valore poetico a suo avviso lasciato in ombra rispetto alla dimensione teologica.

