Il Comune di Cles promuove un sondaggio per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale

Il Comune di Cles ha indetto un sondaggio di interesse per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato tra via del Monte e via San Vito a Cles.

La progettazione dell’incrocio tra via San Vito, via Chini e via del Monte è stata completamente rivista in seguito all’acquisizione da parte del Comune di un’area al momento incolta, ed è in programma la prossima realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e realizzazione del nuovo marciapiede tra le suddette vie da parte dell’Amministrazione comunale, permettendo di organizzare l’incrocio in maniera più efficiente e sicura, consentendo altresì la realizzazione di un parcheggio di superficie.

Il sondaggio, puramente conoscitivo, ha lo scopo di evidenziare eventuali interessi alla realizzazione, nel sottosuolo di detta area, di un parcheggio pertinenziale di immobili privati, ai sensi della cosiddetta ‘Legge Tognoli’.

Si riassumono di seguito le condizioni per l’eventuale affidamento, quale soggetto attuatore, della realizzazione del parcheggio pertinenziale privato:

– cessione del diritto di superficie vincolata, per un periodo di anni 90, alla costruzione del parcheggio e all’affidamento agli utilizzatori finali dei posti auto realizzati; alla scadenza novantennale il bene ritornerà in piena proprietà al Comune di Cles;

– i posti auto realizzati dovranno essere vincolati quali pertinenze alle unità immobiliari poste nel Comune di Cles, distanti dal baricentro del parcheggio non più di 300 metri, che dimostrino di non possedere posti macchina a servizio dell’unità immobiliare;

– il soggetto attuatore avrà l’obbligo di sistemare il soprasuolo secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione comunale e secondo un progetto concordato e approvato dall’Amministrazione.

Possono esprimere il proprio interesse al procedimento sopra illustrato i seguenti soggetti: – privati proprietari di immobili ricadenti nel perimetro del Comune di Cles e ricompresi nell’ambito di pertinenza (300 metri dal baricentro del parcheggio);

– imprese di costruzione anche in forma cooperativa;

– cooperative non di costruzione;

– candidati plurisoggettivi, ossia costituiti da una pluralità di soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) tutti proprietari di immobili ricompresi nell’ambito di pertinenza;

– associazioni temporanee di cooperative non di costruzione;

– associazioni temporanee di imprese e consorzi.

Questo avviso pubblicato dal Comune di Cles, è da intendersi come semplice procedimento esplorativo, volto esclusivamente ad acquisire, in modo non vincolante, manifestazioni di interesse per l’eventuale realizzazione del parcheggio pertinenziale in oggetto; non costituisce procedura selettiva e non impegna in alcun modo il Comune di Cles, che si riserva di valutare l’eventuale messa a disposizione del sottosuolo, nonché modalità e tempi dell’intervento.

I soggetti interessati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse, compilando un apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Cles. Termine perentorio di presentazione entro il 31 marzo 2021.

Info: Comune di Cles

Nella foto: l’area destinata al parcheggio