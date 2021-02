Casapound ricorda le vittime delle foibe: agghiaccianti e inquietanti i cori degli anarchici e dei centri sociali

Anche ieri sera, 9 febbraio, il gruppo di Casapound ha organizzato una manifestazione per ricordare i morti delle foibe istriane, giuliane e dalmate, ai quale viene dedicata la giornata del ricordo di oggi 10 febbraio.

Più di trenta persone si sono trovate in Largo Pigarelli a Trento dopo le 20 a ricordare le migliaia di italiani uccisi dai comunisti titini e buttati nelle foibe.

Non è mancata la protesta degli anarchici e dei centri sociali, un gruppo di una ventina di persone che si è accalcato davanti agli sbarramenti messi dalle forze dell’ordine che controllavano il posto.

I ragazzi di Casapound sono arrivati uniti davanti al cartello in ricordo delle foibe nella via e si sono disposti in file.

Un mazzo di fiori tenuto insieme da fasce tricolore è stato posto sotto il cartello, i manifestanti hanno acceso delle fiaccole e hanno speso alcune parole ricordando i loro compatrioti vittime dell’odio ideologico.

Accanto al mazzo di fiori c’erano Filippo Castaldini e un ragazzo che imbracciava una bandiera italiana esposta e sventolata con fierezza.

A parlare è stato proprio Castaldini :”Anche quest’anno siamo qui per mantenere vivo un ricordo, una delle pagine che purtroppo per molti anni è rimasta nel dimenticatoio impolverata in qualche libro. Questo ricordo va alimentato e per questo noi accendiamo una fiaccola, per ricordare questa tragedia.”

Continua poi il portavoce del gruppo :”Anche oggi come ogni anno, nonostante il Covid, per ravvivare la fiamma siamo qui per gridare il nostro Presente.”

A questo punto i manifestanti hanno risposto in coro la parola presente al grido :”onore ai martiri delle foibe”.

Tutto ciò è accaduto sotto il disturbo di continui cori dei contro-manifestanti che, negando o sminuendo un’importante capitolo della storia d’Europa intonavano :”fascisti, vergogna, tornate nella foiba” oppure, ispirandosi ad una nota canzone: “ma com’è bello aver le foibe da Trieste in giù” ed altri coretti secondo molti agghiaccianti e inquietanti

Poco dopo le nove il corteo dei “ricordatori” si è dileguato pacificamente sotto la protezione della Polizia che da ore presidiava l’area. Stamane alle 10.00 anche Fratelli d’Italia ricorderà le vittime delle foibe portando una corona di fiori sotto la targa.