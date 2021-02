Percepivano il reddito di cittadinanza ma non parlavano nemmeno l’italiano: rumeni denunciati per truffa

Lo scorso 25 gennaio gli agenti del Commissariato di Brennero sono intervenuti in un ufficio postale dell’alta Val d’Isarco in quanto una dipendente aveva segnalato due soggetti sospetti che si erano presentati per la riscossione del reddito di cittadinanza. Arrivati sul posto i poliziotti li hanno identificati: si trattava di due rumeni, un uomo ed una donna di 27 e 21 anni che ad un’analisi più approfondita risultavano effettivamente percettori della misura di sostegno.

Il fatto che però i due non avessero alcuna conoscenza della lingua italiana nonostante uno dei requisiti per accedere al beneficio sia la permanenza in territorio nazionale per almeno 10 anni e continuativamente negli ultimi 2, ha destato più di qualche sospetto negli agenti che hanno poi scoperto che contrariamente a quanto dichiarato agli operatori e nella domanda presentata all’INPS gli stranieri non fossero nemmeno residenti in Italia.

I rumeni sono stati quindi denunciati per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (essendo emerso che avevano già percepito il reddito per alcuni mesi) e sono stati informati gli uffici competenti per l’immediata sospensione della concessione del contributo.

