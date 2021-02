Parcheggi pertinenziali: il sindaco Ianeselli respinge le critiche

Il sindaco Franco Ianeselli – rientrato ieri in ufficio dopo il tampone negativo – ha introdotto la consueta conferenza stampa post giunta del lunedì. E lo ha fatto sottolineando – in sede di presentazione del nuovo Protocollo per la salute nei servizi nido del Comune – come argomenti apparentemente distanti tra loro come questo del Protocollo salute, la nuova sede della Polizia locale in via Torre Vanga che ospita il Nucleo civico o l’utilizzo invernale dell’Ostello della gioventù per i senza fissa dimora siano decisioni che sono accomunate dal desiderio della nuova amministrazione comunale di fattività e tempismo nel concretizzare le idee che il confronto pubblico e politico fa emergere.

“Certo – ha chiosato il Sindaco – l’operatività di molte decisioni è resa possibile dalla sinergie con tutte le altre forze sociali ed economiche che operano virtuosamente in città, com’è il caso di questo Protocollo salute che vede la stretta collaborazione con le Farmacie e con la Federazione trentina della Cooperazione”.

In coda alla conferenza – dopo che erano stati presentati i due parcheggi pertinenziali di piazza Centa e di Piazza San Donà – il Sindaco ha detto di essere rimasto perplesso per certe critiche lette su questi progetti, come se nuovi parcheggi potessero fungere da attrattori di nuovo traffico: “Trovo – ha detto Ianeselli – che iniziative come queste dei parcheggi pertinenziali che nascono dai residenti sotto il controllo e il coordinamento del Comune siano un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato. Nello specifico, inoltre, si tolgono macchine dalle strade portandole sotto terra con i box interrati e riqualificando al contempo il territorio soprastante”.

