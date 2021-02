Orso, Giulia Zanotelli risponde a Lucia Coppola: «Unica alternativa al captivazione e l’abbatimento»

Dopo la terza cattura dell’Orso M49 la consigliera Lucia Coppola aveva interrogato (n°1760) la provincia autonoma di Trento accusandola di aver scelto la via più facile e fruttuosa dal punto di vista del consenso elettorale, cioè la prigionia (non potendo perseguire la strada dell’abbattimento).

Secondo l’ex esponente di Futura il Casteler sarebbe un «luogo inadatto ad ospitare qualsiasi specie animale figuriamoci un orso che per la sua salute ha bisogno di spazi ampi. Un luogo che ha il triste scopo di ammansire l’orso ed abituarlo gradualmente alla perdita della libertà, inserendolo quindi in una prigione nella prigione e privandolo della sua dignità. E tutto ciò perché?» – Chiede Coppola nella premessa del documento interrogativo.

Nel merito Coppola aveva chiesto alla provincia di non sedare e non chiudere più l’orso in gabbia e di investire in politiche di gestione della fauna selvatica e perseguendo la possibile pacifica convivenza tra la specie animale e l’uomo. Poi la consigliera chiedeva anche il perché M49 non venisse liberato con un atto di clemenza visto che era tempo di andare in letargo.

L’assessora competente Giulia Zanotelli nella sua risposta contesta alcune premesse dell’interrogazione di Coppola dicendo che “non è veritiero che non si è investito in una costruttiva convivenza tra orso e uomo”. “E’ vero invece il contrario – aggiunte l’assessore – quanto si è investito in termini di risorse umane e finanziarie si evince facilmente dai puntuali Rapporti annuali, accessibili e consultabili da tutti. Le attività a 360 gradi messe in campo da 20 anni a questa parte sono considerate un esempio a livello nazionale ed europeo; M49 non è stato catturato “perchè ha fatto l’orso predando animali al pascolo”; “questa asserzione è grave, sbagliata e continuare a propugnarla confonde la gente, diffonde informazioni assolutamente scorrette, contribuisce a rendere ulteriormente difficile il rapporto uomo-orso. M49 è stato catturato perché per una cinquantina di volte è entrato in abitazioni, baite, malghe, rifugi, sfondando porte e finestre per riuscirvi; questo comportamento è pericoloso per l’uomo, come attestato anche da ISPRA, massimo organo scientifico in materia. Non è possibile continuare a fingere di ignorare tutto ciò.”

Giulia Zanotelli torna a parlare poi degli investimenti fatti in Trentino sul patrimonio faunistico che oggi è «di prim’ordine a livello nazionale ed europeo.»

L’assessore ricorda anche che «non ha senso ricordare la “voracità” di M49 quale sua presunta principale colpa, né evocare incomprensibili “atti di clemenza per chi lotta per la libertà”, che si sarebbero dovuti concedere. «La questione non si affronta con l’emotività; essa è assai più seria (in ballo è la sicurezza delle persone), più tecnica e come tale deve essere gestita.»

Per quanto riguarda la perdita di peso che M49 ha avuto dopo diverse settimane in libertà e di grandi spostamenti Zanotelli spiega che «è assolutamente normale, come attestato dal veterinario competente».

Per la somministrazione dei tranquillanti l’assessore ribadisce che «è stato necessario procedere alla somministrazione di tranquillanti solo per i primi 5 giorni di presenza dell’animale al Casteller, in relazione anche alla presenza degli altri esemplari; da allora non è stato più necessario e ciò non ha nuociuto alla salute dell’animale.»

Giulia Zanotelli continuando nella risposta spiega anche la captivazione di un animale selvatico, comunque la si voglia vedere, non costituisce la soluzione ideale per lo stesso, ciò è fuori dubbio. Ma in casi come questo dove la rimozione è strettamente necessaria (lo dice la norma europea e quella nazionale, il Piano, ISPRA, gli esperti internazionali e persino il semplice buon senso) «l’unica alternativa alla captivazione è – conclude Zanotelli – «l’abbattimento; quest’ultima opzione è, sotto diversi aspetti, preferibile alla prima e viene quindi tenuta in considerazione da questa Amministrazione.»