Licenziata per colpa della quarantena: il tribunale di Trento dà ragione all’azienda

Sta facendo discutere in tutt’Italia, e non solo in ambito giuridico, la sentenza emessa dal tribunale di Trento che ha dato torto ad una dipendente, licenziata per giusta causa in seguito alla scelta di andare in ferie all’estero senza aver calcolato che i giorni di quarantena obbligatoria non le avrebbero permesso di riprendere regolarmente servizio entro il 20 agosto, come concordato.

La quarantena, prevista per chiunque rimpatri da determinati paesi stranieri, non è stata pertanto riconosciuta come motivo valido per poter evitare l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro.

L’azienda, che opera nel settore delle pulizie aveva licenziato la dipendente il 9 settembre scorso con tanto di lettera di contestazioni in cui si lamentavano «condotte di gravissimo rilievo disciplinare in relazione al rapporto di lavoro».

La donna era partita per l’Albania per un periodo di vacanza e al suo ritorno la sua azienda le ha dato il benservito. La donna ha impugnato la lettera di licenziamento, ma il tribunale di Trento non le ha dato ragione. Da premettere, comunque, che oltre al periodo relativo alle ferie (3-16 agosto 2020), la diretta interessata aveva già accumulato dei giorni di assenza per svariati motivi (congedo Covid, permessi legge 104, malattia del bambino), cosa che aveva già irritato i datori di lavoro.

Il punto focale, nella questione in esame, resta il precedente creato per la questione quarantena, che non può essere considerata un incidente di percorso in quanto prescrizione ben nota da seguire al momento del rientro in Italia da determinati paesi all’estero.

La donna – secondo il giudice – avrebbe dovuto conoscere le procedure a cui si sarebbe dovuta sottoporre (14 giorni di isolamento) al rientro entro i confini nazionali già dal momento della partenza: ecco perché la quarantena non si verrebbe a prefigurare come assenza giustificata dal posto di lavoro.

Per rispettare i giorni previsti per le sue ferie, quindi, la donna avrebbe dovuto effettuare una scelta più oculata, anche se più “sofferta”. Un “sacrificio” che, spiega il tribunale di Trento, non è comunque paragonabile alle limitazioni imposte alla libertà personale (spostamenti, diritti civili) che tutta la popolazione si è vista costretta a subire nei mesi più pesanti della pandemia.