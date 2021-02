L’11 febbraio a Trento le celebrazioni «virtuali» del Capodanno cinese. Il racconto delle leggende

Il Centro Studi Martino Martini con il patrocinio del Comune e dell’Università di Trento vuole celebrare la ricorrenza del Capodanno cinese 2021, che il 12 febbraio inaugura l’Anno del bue o bufalo, segno della prosperità attraverso la tenacia e il duro lavoro.

Nel rispetto delle disposizioni di legge per evitare assembramenti non è prevista affluenza di pubblico, ma saranno presenti sul ponte solo le persone che accenderanno e governeranno le lanterne volanti, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, in opzione lumini di cera. L’evento sarà registrato.

Quest’anno in Cina le celebrazioni durano dal 11 febbraio (vigilia del capodanno cinese) fino al 26 febbraio (data della festa delle lanterne), circa 16 giorni in totale.

A Trento sarà il Ponte San Lorenzo (funivia) che a partire dalle 17.45 di giovedì 11 febbraio 2021, sarà illuminato con le lanterne cinesi, simbolo di speranza e buon auspicio per l’anno a venire.

Riportiamo alcune leggende della Mitologia cinese che spiegano le origini di molte tradizioni.

L’accensione delle lanterne è legata alla leggenda del mostro NIAN (年) che in Cina nei tempi antichi ogni Capodanno usciva dalle profondità marine per mangiare gli esseri umani. Tra l’altro in cinese la parola nian significa anno. La leggenda narra quindi l’origine del capodanno o festa di primavera.

L’unico modo per sfuggire al mostro era quello di spaventare il Nian, che pur essendo grande e grosso è terrorizzato dalla luce, dai rumori forti e dal colore rosso.

Quindi per scacciare l’orribile mostro, a Capodanno si accendono luci, lanterne e fuochi d’artificio, la città si veste di rosso, colore che abbonda anche nei biglietti di auguri, doni e decorazioni. Anche la tradizionale danza del leone, che ricordiamo a Trento negli anni scorsi, raffigura il Nian in fuga.

Altre leggende riguardano invece lo zodiaco cinese, i 12 mesi dell’anno prendono il nome di 12 animali, nell’ordine: Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.

Secondo un’altra narrazione il Buddha, presagendo la sua fine sulla Terra, chiamò a raccolta tutti gli animali della terra, ma solo 12 andarono ad offrire il loro saluto. Come premio di fedeltà il Buddha decise di chiamare ogni anno del ciclo lunare con il nome di ciascuno dei 12 animali accorsi.

Il topo, furbo e veloce di natura, arrivò per primo riuscendo a battere il grande e onesto bue. Infatti facendo il viaggio sul dorso del bue il topo evitò di percorrere la strada e giunto in presenza del Buddha saltò a terra e s’inchinò reverente.

Il bue mite e gentile, che gli aveva dato un passaggio, arrivò quindi secondo, seguito dall’intrepida tigre e dal pacifico coniglio.

Il drago arrivò quinto, seguito dal serpente suo fratello minore. Il settimo fu l’aitante cavallo, l’elegante capra ottava, subito dopo arrivò l’astuta scimmia, e poi ancora il coloratissimo gallo, il fedele cane per poi finire con il fortunato maiale che arrivò appena in tempo per salutare il Buddha. Questa leggenda nacque dall’incontro tra il buddhismo e le tradizioni cinesi.

In una leggenda simile e più antica infatti, il protagonista è l’Imperatore di Giada, sovrano del Cielo e della terra, che decise di visitare personalmente la Terra. Si stupì nell’ammirare le creature terrestri e decise di prenderne dodici, da portare al Cielo, per mostrarle agli esseri divini.

Gli animali che portò via furono: topo, toro, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Il gatto, il più bello ma anche il più pigro degli animali, dormicchiava e chiese al topo di chiamarlo quando l’Imperatore di Giada fosse venuto a prenderli.

Ma il topo dispettoso non lo svegliò e quindi il gatto assente fu sostituito dal coniglio. L’Imperatore di Giada, affascinato dagli animali, decise di attribuire ad ognuno di essi un anno del calendario.

Quando il gatto venne a sapere cosa era successo, si arrabbiò furiosamente con il topo. Così la favola spiega anche l’origine dell’inimicizia tra gatti e topi.