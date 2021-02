Inaugurato il nuovo bar a Palazzo Sichardt: all’interno del Museo della Città uno spazio aperto ai cittadini

E’ stato inaugurato ufficialmente il nuovo punto di ristoro all’interno di Palazzo Sichardt, la sede del Museo della Città: al piano terra dell’edificio settecentesco, recentemente restituito a Rovereto dopo un intervento di restauro che lo ha reso funzionale alla sua nuova destinazione, ha trovato spazio un servizio che permetterà ai cittadini di godere degli spazi dell’edificio.

“L’apertura di un nuovo esercizio all’interno di questo Palazzo, così strettamente connesso al tessuto urbano della città – ha commentato il Sindaco Francesco Valduga – è un segnale positivo in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. I complimenti vanno a chi ha deciso di mettersi in gioco con fiducia in uno spazio così importante nella storia di Rovereto, ora è restituito ai cittadini sia come Museo, sia come punto di ristoro e l’auspicio è che possa diventare sempre più realtà vissuta da parte di tutti i roveretani”.

Una scommessa portata avanti dal Museo della Città, che si è così dotato di un punto bar che potrà essere utilizzato anche per accompagnare le iniziative: “Palazzo Sichardt si apre così a 360 gradi – ha commentato il Presidente Giovanni Laezza – “Sede di manifestazioni culturali, di mostre ed eventi, diventa così ancora più parte di tutta la nostra Comunità. Un luogo dove incontrarsi in una location privilegiata, dove scambiare idee e opinioni all’ombra di tre secoli di storia della città”.

Una vetrina per promuovere i prodotti del territorio, come ha detto Barbara Maurina, Conservatrice e responsabile della Sezione Archeologia del Museo: “E’ uno spazio interno al Museo, ma aperto ai cittadini e costituisce anche un invito a salire ai piani superiori per scoprire gli spazi espositivi. Si potrà partire da qui, quando saremo tornati alla normalità – ha detto – per poter organizzare eventi culturali in uno spazio informale”. Soddisfatto il gestore, Mattia Conta, 38 anni originario di Caorle, che ha deciso di investire la propria competenza e professionalità in questa attività.

Affacciato sul fiume Leno, con un ingresso indipendente rispetto al Museo della Città, ma con esso in comunicazione, è già operativo e pronto ad accogliere cittadini e turisti.

