Il vicepresidente Pietro Marsili racconta a 360 gradi l’Associazione Castelli del Trentino, la più importante istituzione culturale del Trentino

L’Associazione Castelli del Trentino è nata oltre trent’anni fa, ed è al primo posto fra le istituzioni culturali provinciali. L’Associazione si occupa di tematiche storiche e storico-artistiche legate al periodo Medievale.

E’ attiva in campo divulgativo attraverso pubblicazioni e convegni (“Gli incontri del giovedì”). Ogni incontro è libero, gratuito e si tiene solitamente nella Sala Spaur di Mezzolombardo (durante questo periodo Covid gli incontri avvengono in webinar). Il presidente è Bruno Kaisermann.

L’Associazione gode inoltre del sostegno della Società di Studi Storici Trentini, dell’Accademia roveretana degli Agiati e della Soprintendenza per i Beni Culturali. Il vicepresidente Pietro Marsili, docente di storia dell’arte e critico d’arte, ha parlato dell’Associazione in tutti i suoi aspetti: le origini, le tematiche affrontate, gli eventi e molto altro ancora.

Quando è nata l’Associazione Castelli del Trentino e perché si è voluto fondare un’Associazione di questo tipo?

«L’Associazione Castelli del Trentino è nata nel 1988 per volontà di alcuni amici che avevano la passione della ricerca medievale con il metal detector. Questa loro attività era mal vista dalla Soprintendenza ai beni culturali: i ricercatori muniti di metal detector vengono visti come autori di furti in quanto i beni culturali sotterranei appartengono allo Stato. Questi amici erano di tutt’altra stoffa. Amavano questa ricerca e volevano farlo in modo assolutamente trasparente: prendevano accordi con il proprietario del bene, con i vari comuni o con la Soprintendenza stessa.

Facevano le loro ricerche e tutto quello che trovavano lo regalavano a questi enti o alle scuole elementari affinché i bambini capissero il valore di quel vecchio castello che dominava il loro paese. Si chiama appunto per questo Associazione dei Castelli del Trentino. Dal 1988 sono cambiate tante cose. Quelli che erano stati i fondatori sono diventati anziani o sono deceduti. Attualmente io sono il vicepresidente e Bruno Kaisermann è il presidente. A noi non interessa questo tipo di attività. Preferiamo scrivere o far scrivere libri e organizzare conferenze. Ci siamo allontanati dalle attività originarie dell’associazione».

Nel corso del tempo c’è stata quindi un’evoluzione di diffusione delle tematiche culturali.

«Esattamente. È cambiata anche la sede. In origine la sede era presso la biblioteca di Caldonazzo perché lì abitava il presidente e perchè il vicepresidente era il bibliotecario della biblioteca di Caldonazzo. Io vivo a Trento, mentre Bruno Kaisermann è di Mezzolombardo, e la sede è infatti a Mezzolombardo».

Quali sono stati gli eventi o le pubblicazioni che hanno avuto più rilievo?

«L’anno scorso abbiamo fatto un bel convegno su Sigismondo Thun (principe vescovo di Trento nato a Castel Thun nel 1621). E’ stato organizzato all’interno di Castel Thun grazie alla dottoressa Laura Dal Prà, direttrice del Castello del Buonconsiglio e responsabile di Castel Thun. L’assessore Bisesti ha inoltre scritto una paginetta introduttiva sull’evento.

Due anni fa invece abbiamo fatto un convegno sui Longobardi in Piana Rotaliana. È stato condotto a quattro mani insieme alla Società di Studi Storici Trentini. Il volume degli atti, curato dal professore Albertoni, è uscito con il doppio logo Associazione Castelli e Studi Storici Trentini».

Come si sostenta economicamente l’Associazione?

«Prima di tutto spendiamo poco perché gran parte del lavoro si regge sul volontariato, mio e di Bruno e dei relatori, che vengono pagati con un cappuccino e una bottiglia di vino (che ci dà gratis il nostro sponsor la Cantina di Mezzolombardo).

Quest’anno nel nostro circolo sono presenti professori dell’università di Bologna e dell’università di Verona. Noi, grazie anche all’aiuto di voi giornalisti, cerchiamo di promuovere e diffondere l’Associazione in modo che i nostri relatori si sentano apprezzati e ascoltati.

Ci sostentiamo grazie anche alle quote associative, che corrispondono a quindici euro annuali da parte dei soci. Il comune di Mezzolombardo ci dà inoltre mille euro. La sala dove normalmente facevamo le conferenze prima del Covid (la Sala Spaur di Mezzolombardo) ci veniva data gratis. Riusciamo a fare tanto davvero con poco».

Quello che voi spiegate presuppone che ci sia un pubblico che abbia un interesse particolare. Lei pensa che la presenza del pubblico a queste iniziative sia soddisfacente?

«Io sono molto liberale. Ciascuno faccia quello che vuole. Noi offriamo a Mezzolombardo e al circondario degli interventi divulgativi di qualità. Ci sono molte presenze anche da fuori paese, che sono aumentate con la modalità webinar. Si parla di 30-40 persone, che per un paese di 5 mila abitanti vanno bene. Sarebbe come accendere la televisione e vedere Alberto Angela. Oggettivamente siamo soddisfatti».

Mercoledì 17 febbraio ci sarà un altro evento organizzato dall’Associazione. Ce ne parli.

«La professoressa Paola Maria Filippi, ora in pensione, ma che aveva insegnato all’università di Innsbruck e di Bologna, terrà una bella conferenza su un argomento inedito: Bartolomeo de Carneri, un noneso, che è stato per vent’anni deputato al parlamento di Vienna e a cui avevano dato la laurea honoris causa in filosofia.

Ha tradotto in tedesco la Divina Commedia. De Carneri, con l’avanzare degli anni, era diventato cieco, ma sapeva la Divina Commedia a memoria al punto che dettava la traduzione in tedesco a una segretaria che la trascriveva. Lui era nato a Trento, e si era trasferito a Vienna da bambino, ma aveva mantenuto i rapporti con la città natale.

Il prossimo evento sarà mercoledì 24 marzo, il giorno del Dantedì. Il Ministero della cultura ha deciso di dedicare a Dante Alighieri, padre della lingua italiana, il 24 marzo di ogni anno. È il giorno in cui Dante ha iniziato il suo percorso in Inferno insieme a Virgilio. Questo evento sarà tenuto dal professore Bagnaresi dell’università di Bologna».