Di chi è la responsabilità politica per la demolizione di Villa San Pietro?

Il responso della Soprintendenza per i Beni culturali in merito ai sondaggi effettuati sui decori di ex Villa Piombazzi -Pension Rainalter è chiaro: benché l’edificio sia del Settecento, gli elementi emersi non sono sufficienti per porre un vincolo di tutela su un edificio privato.

Il Soprintendente Franco Marzatico tiene a sottolineare: primo, che la legge sui beni culturali adotta criteri meno stringenti per la tutela degli edifici di proprietà privata rispetto a quelli di proprietà pubblica; secondo, che Villa San Pietro merita attenzione per la sua importanza storica e per i suoi rapporti con il disegno urbano del centro storico (edificato, sue pertinenze, in particolare i giardini, e l’assetto viario) e che è il Consiglio comunale ad avere la competenza in merito.

Anche il Comitato provinciale per i beni culturali, a conoscenza dell’esito negativo, non si esime dall’esprimere forte preoccupazione per i rischi di progressivo impoverimento del tessuto costruito storico.

Ma il sindaco Betta percepisce queste sollecitazioni come ingerenze politiche e dichiara che le scelte compiute erano la necessaria conseguenza di decisioni già prese da amministrazioni precedenti.

«Ed è qui che è necessario far parlare i fatti.» A dirlo attraverso un comunicato sono il WWF Trentino, Italia Nostra Trento, il Comitato Salvaguardia Olivaia e il Comitato Sviluppo Sostenibile

Il 1° luglio 2019 scade il piano attuativo per l’area di Villa San Pietro – spiegano le associazioni – per responsabilità dei suoi proprietari che non hanno mai portato a compimento le opere di urbanizzazione ed , entro 12 mesi, il Consiglio comunale ha il dovere di ripianificare.

In quel momento, l’Amministrazione Betta aveva l’opportunità di cambiare rotta, prestando attenzione al rispetto del patrimonio storico e naturale di Arco e a quanti, Sovrintendenza, cittadini e associazioni, negli anni avevano avanzato motivate obiezioni sui contenuti della variante.

Invece il sindaco presenta un piano attuativo fotocopia del precedente che disattende le precise prescrizioni della disciplina urbanistica dei centri storici. Infatti il comma 10 dell’art. 11bis delle Norme tecniche dei centri storici afferma “ Per tutti i manufatti ottocenteschi/novecenteschi che presentano marcate connotazioni tipologiche e costruttive ( villa Piombazzi-Pension Rainalter a pieno titolo rientra in questa tipologia)) sono ammessi sui relativi fronti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro”.

Grazie a tale miope decisione gli edifici che verranno costruiti al posto di Villa san Pietro avranno dimensioni, in altezza e volume, ben maggiori di quelli precedenti con caratteri architettonici del tutto moderni in totale contrasto con gli edifici storici contigui all’ingresso del centro storico. In ciò violando il disposto del comma 8 dell’art. 11 delle Norme tecniche che prevede “gli interventi proposti dovranno mantenere come filo conduttore gli schemi tipologici, i materiali e le cromie della tradizione locale”

Potremmo rassegnarci e pensare che il destino di Villa San Pietro sia inevitabile.

Ma va contro la nostra coscienza smettere di alzare la voce di fronte a decisioni come queste che vanno in direzione contraria ad uno sviluppo cittadino dove antico e nuovo dialoghino tra loro in armonia nel rispetto di quanto previsto dai piani regolatori.

Non è un inutile accanimento, uno spreco di energie, una stolta insistenza: significa non lasciarsi strappare il senso del giusto e del bello, mantenere viva la memoria del passato senza il quale il presente perde senso. Vuol dire prendere sul serio il proprio ruolo di cittadini senza farsi appiattire dall’indifferenza.