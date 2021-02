Trento: chiusi due locali per la violazione delle misure anti covid

Nell’ambito dell’attività preventiva, finalizzata a garantire il rispetto delle misure di contenimento contagio Covid-19, nel pomeriggio di sabato 7 febbraio, a seguito di numerosi controlli presso gli esercizi pubblici cittadini, sono stati sanzionati i titolari di due locali.

Nel primo caso, in un bar sito in via Gramsci i poliziotti riscontravano la mancata adozione delle misure organizzative atte ad assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro e veniva anche rilevata la mancata adozione dei protocolli sulla prevenzione anti contagio.

Al gestore è stata contestata la violazione delle disposizioni del Dpcm 14.01.2021.

Pubblicità Pubblicità

Nel secondo locale, sito in via Manzoni, il titolare invece non rispettava l’orario di chiusura previsto per le ore 18,00, pertanto le forze dell’ordine procedevano alla contestazione della violazione del predetto Dpcm.

In entrambi i casi oltre alla sanzione amministrativa è stata disposta la chiusura temporanea di 5 giorni e la segnalazione al Commissariato del Governo per provincia di Trento per l’eventuale adozione della chiusura fino a 30 giorni.

Pubblicità Pubblicità