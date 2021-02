Pista Rocce rosse: nuovo accordo tra Asus e Trento Funivie

Era dal 2002 che Trento Funivie non rinnovava l’accordo per l’utilizzo dei beni dell’Asuc Monte Bondone utilizzati per la pista Rocce Rosse.

La vecchia concessione prevedeva un canone annuo di 570 euro per pista, sorvolo dell’impianto e magazzino in località Rocce Rosse: un corrispettivo diventato del tutto simbolico.

Anche perché l’Asuc del Monte Bondone è alla ricerca dei fondi per la ristrutturazione di altri beni di proprietà come il recupero della Malga di Mezzavia.

Il nuovo accordo è stato sottoscritto sulla base di una corretta valorizzazione dei beni della frazione – sulla base degli stessi valori adottati per le Asuc di Sopramonte e di Vigolo Baselga – che, in sintesi, vedono i canoni annui rideterminati in euro 1.170 e l’incasso anticipato di 113.572,50 euro come canone per il diritto di superficie trentennale per il magazzino in località Rocce Rosse.

Nell’accordo è previsto anche l’adeguamento della scontistica per i residenti di Baselga del Bondone, che viene portata al 50% sul costo del biglietto o dell’abbonamento all’impianto che sarà applicata presentando un documento che certifichi la residenza.

Per chi fosse interessato, tutta la documentazione relativa al rinnovo della concessione è disponibile sull’albo telematico dell’Asuc di Baselga del Bondone a questo link

