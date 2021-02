Itea, possesso immobili all’estero degli stranieri. Fugatti: «Non si torna indietro, i veri discriminati sono gli italiani»

I sindacati gridano alla discriminazione e chiedono alla provincia autonoma di Trento di eliminare urgentemente dalla legge sulla casa la previsione l’obbligo solo per gli stranieri di produrre documentazione aggiuntiva reperita nel Paese di origine per poter concorrere alle case Itea.

Secondo i sindacati bisogna evitare nuove disparità di trattamento, che «minano il nostro antico senso di comunità, sulla base di una legge il cui carattere discriminatorio è ora certificato dalla Corte Costituzionale».

Il governatore Maurizio Fugatti però tira diritto convinto della sua decisione aggiungendo che «la presentazione di documenti aggiuntivi provenienti dai rispettivi paesi d’origine è una cosa normale se si vuole competere per le case Itea.» Le stesse richieste vengono fatte anche ai cittadini italiani e quindi per Fugatti non c’è nessun intento discriminatorio.

I sindacati avevano chiesto che non ci fossero disparità nei trattamenti fra italiani e stranieri. La Corte Costituzione ha infatti bocciato in Abruzzo una legge simile a quella della giunta trentina stabilendo che «questa previsione è legittima e giustificata solo per gli stranieri che hanno residenza fiscale all’estero»

Alla luce di questa sentenza quindi per gli stranieri che hanno residenza fiscale in Italia, che sono la stragrande maggioranza, ossia tutti coloro che in Italia lavorano e sono costoro che hanno bisogno di alloggio pubblico, in tal caso tale richiesta di documentazione aggiuntiva si rivela per la Corte irragionevole e discriminatoria.

«Qualcuno mi deve spiegare perché gli italiani che chiedono un alloggio Itea devono presentare montagne di documenti, compresi quelli patrimoniali (possesso immobili incluso), e gli stranieri no. È necessaria una uguaglianza di trattamento. Ad oggi molto spesso i veri discriminati sono gli italiani e non certo gli stranieri. Quindi nessun ripensamento, su questo argomento la giunta non torna indietro» – spiega il governatore Fugatti

Secondo il consigliere provinciale di Futura Paolo Zanella «le certificazioni dei beni posseduti nei Paesi d’origine, sono spesso difficilissime da produrre oltre che inutili poiché, come sottolinea la Corte costituzionale, servono a dimostrare un requisito che è irrilevante e pretestuoso, che non dimostra nulla circa l’effettivo bisogno di un alloggio sul nostro territorio.»

E ancora: «Invece di ricorrere in appello contro la sentenza che ha dichiarato discriminatorio il criterio dei 10 anni di residenza e di attendere che anche in Trentino qualcuno decida di ricorrere contro la norma che prevede la necessità di dichiarare il patrimonio del Paese di origine, la Provincia farebbe meglio a gettare l’ascia di guerra e a rivedere urgentemente la normativa adeguandola ai pronunciamenti delle Corti, evitando disparità nei criteri di accesso alla casa, – conclude Zanella – includendo chi è ormai di fatto parte della nostra comunità.»