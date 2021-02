Il Comune di Ville d’Anaunia cerca un gestore per Malga Pradedont

Il Comune di Ville d’Anaunia ha pubblicato un bando per l’affidamento in gestione della struttura agrituristica e dei pascoli di Malga Pradedont, conosciuta anche come Malghetto di Tuenno, che si trovano ai piedi del Monte Peller e sopra l’abitato di Tuenno.

«Con l’anno 2020 – spiega Felice Pinamonti, assessore alla montagna e alle foreste di Ville d’Anaunia – si è concluso il contratto con i precedenti gestori, ai quali rivolgo un personale ringraziamento per l’impegno dimostrato negli anni rendendo la struttura un punto di riferimento per i censiti del nostro comune, per tutti coloro che vivono la montagna, per il turismo del nostro territorio e per le famiglie, offrendo un servizio agrituristico a 360 gradi».

Il bando è stato dunque pensato in un’ottica di continuità della fruizione di servizi per la popolazione e per il turista, incentivando un investimento nella struttura di diverse risorse, in termini di tempo, di persone e di immagine, nonché economiche.

«Stimando tali investimenti non indifferenti, soprattutto in prospettiva economica, data la necessità di dotare la struttura con idoneo arredamento ed attrezzature, il bando prevede un contratto della durata di sei anni, con la possibilità di un ulteriore rinnovo per i sei anni successivi – aggiunge Pinamonti –. È infatti nostra intenzione premiare chi ha volontà di mettersi in gioco, gestendo la struttura in maniera continuativa nel corso dell’anno e soffermandosi su chiari punti cardine. Un agriturismo legato alla montagna e basato sull’equilibrio tra ambiente e società, attraverso la cura e la salvaguardia del pascolo, una ristorazione basata su prodotti locali e coltivati direttamente dal conduttore, nonché in pernottamento in camere e attività di didattica estiva per bambini».

L’asta prevede la valutazione di una scheda tecnica alla quale viene attribuito un punteggio complessivo di 70 punti e un’offerta economica alla quale spettano 30 punti (in rialzo rispetto alla base d’asta fissata a 8.000 euro di canone annuo).

«Un tassello non marginale dell’asta è la possibilità di partecipazione ampliata anche a coloro che non abbiano ancora una partita iva agricola aperta – prosegue l’assessore – pertanto non precludendo la possibilità a giovani motivati di insediarsi in agricoltura seguendo le proprie passioni, con una visione per il futuro basata su innovazione e con attitudine al cambiamento, ormai indispensabile, come ci insegna purtroppo forzatamente questo ultimo anno caratterizzato da una pandemia senza precedenti e con pesanti ripercussioni anche sui settori turistici».

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per il 26 febbraio 2021, ed è possibile prendere visione dell’avviso e del contratto sul sito web del Comune di Ville d’Anaunia, nonché effettuare un sopralluogo della struttura previo accordo con gli uffici comunali.