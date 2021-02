Comano Terme, la LEGA deposita 3 mozioni su Rio Tanfurin, Area cani di Ponte Arche e contro il ddl Zan

La minoranza in Consiglio Comunale di Comano Terme, rappresentata dai leghisti Parisi, Brena, Binelli, Baroldi e Salvaterra, ha depositato tre mozioni in Comune.

Con il primo testo si chiede alla Giunta comunale di impegnarsi a garantire protezione e sicurezza in loc. Rio Tanfurin (Vergonzo). Con il secondo i consiglieri leghisti hanno fatto presente al Sindaco delle condizioni in cui versa l’area cani di Ponte Arche.

Con la terza e corposa mozione infine anche la Lega Comano Terme, al pari degli altri colleghi leghisti sparsi in tutta Italia, ha deciso di prendere posizione contro il ddl Zan (c.d. legge contro l’omontransfobia).

Secondo la capogruppo Parisi: “Con le prime due mozioni la LEGA si dimostra ancora una volta attenta alle esigenze dei nostri territori. A Vergonzo il parapetto posto sul ponte del Rio Tanfurin è pericoloso, soprattutto per i bambini, ecco perché è necessario posizionare una rete per metterlo in sicurezza; mentre l’Area Cani a Ponte Arche, nonostante ci siano stati problemi che hanno portato a ritardi più che comprensibili come la pandemia ed il maltempo, non può essere lasciata in uno stato di abbandono e quanto meno dev’essere segnalata.

Per quanto riguarda l’ultima mozione ci auguriamo che i soliti noti non usino violenza nei nostri confronti: la LEGA è per la famiglia (lo ha ribadito anche il nostro segretario federale Matteo Salvini in Senato durante la discussione della fiducia al fu Governo Conte-bis), ma in ogni caso il ddl Zan è una legge di stampo liberticida che andrà a colpire libertà fondamentali sancite dalla nostra Costituzione come quella di pensiero, di religione e di educazione dei propri figli.”

