Chico Forti: nuovi problemi per il rientro in Italia

E’ oggi, 8 febbraio il compleanno di Chico Forti. L’ex imprenditore trentino passerà un altro giorno, quello dei suoi sessantadue anni, nelle carceri americane lontano dalla sua famiglia.

Maria, la madre, che compirà 93 anni, non vede l’ora di riabbracciare il figlio, come tutti coloro che si sono spesi per la sua causa in questi ventun’anni. Molte sono state infatti le manifestazioni e i tentativi per scarcerare il trentino.

Tra queste, un’iniziativa per festeggiare e ricordare il suo compleanno.

Alcuni sostenitori, tra cui lo zio Gianni Forti si sono infatti riuniti sul Monte Bondone con una maglietta con una scritta “Since 1999” per il compleanno del loro compatriota e per gridare alla sua liberazione e alla sua innocenza.

Un bagliore di speranza era apparso il 24 dicembre 2020 quando il governatore della Florida aveva firmato l atto di trasferimento di Chico in Italia.

Nonostante le molte promesse e dichiarazioni di svariati esponenti politici, per ora, nulla è cambiato.

Negli occhi dello Zio Gianni si legge anche un velo di sconforto dopo anni di lotta e una metà che appare ormai così vicina. La situazione sembrava quasi risolta a dicembre quando Luigi Di Maio aveva dichiarato il trasferimento del trentino in Italia.

Il problema è sorto con la nuova crisi di governo protagonista di queste settimane che ha ritardato di nuovo le pratiche, come spiega lo zio di Chico:“Molte carceri sono in quarantena e il personale ridotto… i contatti sono difficoltosi e in parte bloccati: non rimane che attendere che si risolva anche la situazione del governo per sapere chi se ne dovrà occupare d’ora in poi, speriamo facciano in fretta.”

Infine termina Gianni Forti, che da troppo tempo attende delle novità non ancora arrivate sul rientro dell’ex campione di windsurf:“Il rischio è che passino ancora tanti altri mesi prima che possa rientrare. Speravamo di poter festeggiare il compleanno di Chico e della madre Maria insieme. Speriamo nella Pasqua.”